Piazza del Papa in stile anni Settanta

La ´Rete Esercenti di Piazza del Papa´ presenta oggi la prima edizione di Blaxploitation: i colori, la musica e lo stile degli anni 70. Dalle 19 alle 24, i locali della piazza accenderanno luci e casse per accogliere e divertire tutti i partecipanti, in una serata che si svolgerà in condivisione in tutti i dehors, pronti ad estendere l’entusiasmo con speciali menù e cocktails. L’evento è organizzato con Confartigianato.