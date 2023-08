Piazza del Papa mai così spenta "Servono iniziative per i giovani Basterebbe anche un dj-set"

Piazza del Papa regno della movida anconetana? Forse d’inverno, ma di certo non durante l’estate, complice la quasi totale mancanza di iniziative capaci di attrarre i giovani in centro. Lo sa bene Ranin Boukes, responsabile del locale La Dama – Café Bistrot, che rivela: "Sono qui da più di un anno, e in questo periodo ho visto due concerti. Uno questa estate, con una band di persone anziane. Non credo che così si attirano i giovani. D’estate infatti diminuiscono. Aumentano i turisti, ma si tratta comunque di gente di passaggio". Cosa servirebbe alla piazza per vivere davvero tutto l’anno? "Ci vorrebbero più iniziative per i giovani, ma pensate dai giovani, come noi, che siamo ventenni. Se si facessero concerti con nomi conosciuti la gente verrebbe. Anche un dj-set unico per tutta la piazza sarebbe perfetto. La musica attira sempre. D’inverno capita che i ragazzi mettano la musica per loro conto, ammassandosi nella zona sotto la statua. Meglio allora fare delle iniziative a tema che coinvolgano tutti i locali, in modo da condividere le spese. Noi abbiamo provato a fare qualche dj-set, che tra l’altro hanno avuto successo, ma bisogna tenere conto anche dei costi, a partire dalla Siae".

Quanto ai problemi della piazza, Boukes auspica maggiori controlli sulle persone senza fissa dimora, che a volte possono creare ‘difficoltà’ a chi lavora, per non parlare del pericolo risse. Sicuramente gli esercenti della piazza troveranno una ‘sponda’ nell’assessore Marco Battino, a qui questo luogo non può non stare a cuore, se non altro per le deleghe che gli sono state affidate (università, politiche giovanili, sviluppo imprenditoriale ed economia della notte). "Abbiamo aperto subito un dialogo con gli esercenti di piazza del Papa – ricorda Battino -, per la quale bisogna pensare a cose innovative. Inizieremo domenica 3 settembre con l’evento inserito nell’ambito della ‘Festa del Mare’: un unico dj-set per tutta la piazza, con addobbi ‘in tema’ e la mostra del pittore e scultore Mauro Poggi, anch’essa legata al mondo del mare. Adesso, e in futuro, vogliamo valorizzare i nostri talenti locali". Per l’assessore "l’importante è mettersi tutti allo stesso tavolo, per avere una visione condivisa che rispetti i bisogni di tutti, compresi i residenti. Non abbiamo ancora pensato ai concerti, ma in ogni caso gli eventi musicali non sarebbero troppo ‘invasivi’ dal punto di vista del suono".

Raimondo Montesi