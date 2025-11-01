Piazza del Papa, parte la Ztl. Rivoluzione per carico-scarico. Nuove regole, ecco cosa cambia

Al via da oggi, in un giorno festivo, la rivoluzione della sosta nella Ztl di piazza del Plebiscito. Come anticipato una decina di giorni fa dal Carlino, nuove regole per tutti, a partire dalle operazioni di carico-scarico e dalle consegne. Due le fasce orarie di carico e scarico: dalle ore 7 alle 10.30 e dalle 16 alle 17, inoltre si stabilisce l’annullamento dei permessi rilasciati ai veicoli M1 e motoveicoli L1 (auto e motocicli privati) e successivi per carico e scarico, ammettendo alle operazioni la sola cat. N1, furgoni e camioncini. L’ordinanza fissa l’ingresso gratuito per i residenti e domiciliati che transitino solo per accedere alle proprietà private o in qualsivoglia forma in uso e che attualmente corrispondono la cifra di 11 euro annui, fermo restando l’obbligo di richiesta ad Anconaservizi, e successivo rilascio del permesso nonché a tutti i veicoli con logo istituzionale e nell’ambito della loro attività.

Viene eliminata la gratuità di accesso e breve sosta per 1 giorno l’anno senza particolari motivazioni e si introduce l’ingresso unico giornaliero a pagamento. L’atto prevede il pagamento della tariffa di 3 euro giornalieri anche per frazione di giornata o oraria a fronte degli 1,40 euro attuali fino al limite di 75 giorni e prevede autorizzazioni dal 76esimo giorno al termine dell’anno con una tariffa di 100 euro, sia per l’ingresso che per la sosta, che potrà avvenire dal lunedì al venerdì con orario 7-17 e il sabato 7-14 (festivi esclusi). I veicoli di cantiere dovranno lasciare libera l’area sottostante le rampe di ingresso da Via Matteotti, fatti salvi casi eccezionali, nonché prevedere il pagamento della tariffa di 100 euro per i permessi permanenti di carico e scarico nella piazza con scadenza 31 ottobre di ogni anno nella medesima fascia oraria di carico e scarico per un massimo di 30 minuti con esposizione del disco orario.

Sarà disciplinato il numero di permessi massimo da rilasciare ai richiedenti distinguendo tra le varie categorie che li richiedono ed in relazione all’affluenza massima prevista per giornata; eliminata l’autorizzazione h 24; in caso di estrema urgenza, prevista la possibilità di ingresso con successiva sanatoria entro le 48 ore successive. È prevista la sosta di 30 minuti per gli autorizzati con esposizione del disco orario; per i deliveroo e trasporto cibi a domicilio autorizzazione annuale h24 tariffata con 100 euro annui o, senza autorizzazione annuale, con pagamento per servizio prestato. Tutti i permessi per carico e scarico e brevi soste saranno rilasciati dal Comando della Polizia Locale e Ancona Servizi.