Piazza del Papa "ring". A giudizio tre ragazzi: erano in una banda che seminò violenza

Erano stati vecchi rancori ad accendere la violenza andata in scena in piazza del Papa la sera del 30 maggio del 2020. Due fazioni contrapposte si sarebbero scontrate trasformando il salotto buono di Ancona in un ring. Calci, pugni, bottigliate, erano volate a destra e a manca con il risultato che c’erano stati tre feriti, tutti minorenni. In otto, tutti maggiorenni che all’epoca dei fatti avevano tra i 18 e i 21 anni, residenti tra Ancona e la Valmusone, erano finiti nei guai perché identificati come gli autori della rissa a cui avevano partecipato anche due minorenni per cui ha proceduto poi la procura dei Minori. I maggiorenni invece hanno affrontato ieri l’udienza preliminare, dopo che la procura ordinaria (titolare del fascicolo è il pm Andrea Laurino) aveva chiesto il processo per tutti. In tre sono stati rinviati a giudizio e per loro si aprirà il processo il prossimo 11 gennaio. Devono rispondere dei reati di rissa e lesione, per i tre feriti minorenni che lo scontro aveva causato. In due hanno fatto richiesta di messa alla prova ma ieri è mancata la presentazione del percorso che intendono fare quindi il giudice Alberto Pallucchini ha dovuto rinviare l’udienza, solo per loro, ad altra data. Lo stesso giudice ha assolto tre imputati: due avevano fatto richiesta di procedere con l’abbreviato e il terzo invece non aveva fatto richiesta di riti alternativi. Le difese, rappresentate da diversi legali tra i quali Franco Argentati, Paolo Mengoni e Gaetano Papa, hanno sostenuto che non poteva raffigurarsi il reato di rissa in quanto i giovani imputati sarebbero tutti amici tra loro e si sarebbero solo difesi da una aggressione subita a loro volta. Tra i tre feriti c’erano anche una coppia di fidanzatini minorenni, che erano stati aggrediti nella notte bianca del 2019, al porto, da una baby gang che poi aveva postato anche dei commenti e delle foto sui social per vantarsi del fatto. Il ragazzino aveva subito la frattura di una costola, la ragazzina si era fatta male ad un ginocchi cadendo a terra.

L’episodio del porto sarebbe collegato alla rissa di piazza del Papa, nata come una sorta di spedizione punitiva per la coppietta e dei loro amici perché avevano denunciato i fatti della notte bianca. In piazza del Papa alcuni bulli li avevano riconosciuti quella sera ed era scoppiato il parapiglia, proprio sotto la Prefettura, ripreso anche dai cellulare sul cui video si sentiva una voce che diceva "guarda le bastonate". La rissa si era placata solo con l’arrivo della polizia. I fidanzatini, rappresentati dallo studio Scaloni, erano finiti all’ospedale con fratture e trauma cranico. Il ragazzino era stato però denunciato per aver ferito uno dei bulli (ha un procedimento, per questo al tribunale dei Minori). Un terzo minorenne, rappresentato dall’avvocato Francesca Petruzzo, era rimasto ferito e aveva riportato ferite alla bocca e fratture dentali. Tutti e tre si sono costituiti parte civile per il processo che si aprirà a gennaio.