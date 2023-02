Piazza del Papa super controllata "Fino a mille euro per gli steward"

Steward in piazza del Papa? "Parliamone". Due giorni fa, l’incontro tra gli esercenti e il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Coinvolto pure il questore dorico, Cesare Capocasa. "Non c’è nulla di definitivo di cui parlare" – glissa Dario Argenziano, del Jet Set. Sarebbe lui a interloquire con le istituzioni a nome dei titolari dei vari pub e locali del salotto anconetano. "È stato un incontro positivo e con l’amministrazione – fa sapere – vige un rapporto di stretta collaborazione. Il questore è stato disponibile e tutti sono pronti a venirci incontro. Dopo il contratto di rete coi colleghi dei locali, piazza del Papa sta rinascendo con una sua programmazione di eventi. Ne scaturirà qualcosa di diverso, che illustreremo in una conferenza stampa tra una ventina di giorni". Piazza del Plebiscito – o più semplicemente piazza del Papa – è da diversi mesi sorvegliata da quattro steward per il mantenimento della sicurezza. Le spese, chiaramente, le sostengono i commercianti che aderiscono all’iniziativa. Domandiamo ad Argenziano se la spesa influisca sui conti delle varie attività e se effettivamente la piazza ne abbia tratto giovamento. Lui risponde così: "Guardi, la polemica sugli steward porta a poco. Non rilascio interviste in cui rispondo a chi magari non fa parte del contratto sociale e vuole risparmiare qualche centinaio di euro. Ne ho le tasche piene dei giornali che scrivono che la piazza sia violenta. Sappiamo benissimo che gli episodi a cui spesso ci si riferisce sono accaduti 3 anni fa, in piena epoca covid, dopo i lockdown, con la gente che era esasperata di stare al chiuso. Ora, invece – riflette Dario – è tutto tranquillo". Che sia grazie agli steward? "La piazza è sempre stata tranquilla, la serenità c’è sempre stata. È normale che ci siano episodi sporadici e qualche evento pesante. Succede ovunque, anche in discoteca, ma lì se ne parla poco: come mai? Sono stufo di tornare su episodi passati solo perché qualche giornalista non ha nient’altro da scrivere, basta con l’esagerazione". La spesa degli steward oscillerebbe tra i 500 e i mille euro mensili. "Mantenere i vigilantes è un costo, specialmente in questo periodo che ci sono poche persone – riflette Silvio Matenco, di King Edward (che festeggia 16 anni di attività) – Lungi da me fare polemica, ma gli steward sono pagati per stare qui dal mercoledì al sabato. Ecco, mi chiedo se sia utile continuare ad averli (e pagarli) in questo periodo, in cui gli studenti universitari sono in piena sessione e il loro ultimo pensiero è venire in piazza a divertirsi. Forse, sarebbe meglio un servizio solo nel fine settimana, quando c’è più gente. Ad ogni modo – conclude Matenco – gli steward possono fare ben poco, se non limitarsi a chiamare le forze dell’ordine o tentare di allontanare chi potrebbe infastidire gli altri avventori. Serve intervenire sulle leggi, perché la polizia fa quel che può, ma non ci si può limitare al richiamo verbale". Insomma, "più che gli steward, serve il pugno duro delle forze dell’ordine".

Nicolò Moricci