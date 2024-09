Piazza della Repubblica, 250mila euro in più per l’illuminazione

Piazza della Repubblica, ex Birra Dreher e cimiteri: ieri mattina la giunta ha approvato una variazione al Programma Triennale delle opere pubbliche 2024-2026 con l’incremento delle somme destinate a una serie di interventi già programmati o in corso. Si parte con piazza della Repubblica, oggetto di forti discussioni sull’allestimento attuale in vista dei lavori di restyling previsti per il 2025. Un sito a cui Palazzo del Popolo tiene molto, per questo ha aggiunto 250mila euro portando il budget totale di spesa a 1milione e 500mila euro: "Abbiamo voluto finanziare l’arredo che non era previsto e che recentemente abbiamo scelto insieme al sindaco – afferma l’assessore ai lavori Pubblici, Stefano Tombolini –. Individuati fondi da destinare anche all’aspetto illumino tecnico, con una illuminazione, non solo tecnicamente efficiente, ma anche efficace dal punto di vista architettonico sulle facciate circostanti. Questi progetti sono stati inviati a IGuzzini che effettueranno uno studio". Altro intervento riguarda la realizzazione della recinzione dell’ex birrificio Dreher per circa 200.000 euro. "Abbiamo pensato di mettere in sicurezza l’area sulla quale sono stati investiti cospicui fondi da parte dell’Amministrazione, recintandola e dotandola di cancelli di ingresso" aggiunge Tombolini. Il grosso delle somme della modifica approvata in giunta riguarda l’edilizia cimiteriale. Grazie ai fondi frana sono stati stanziati 750.000 euro per la manutenzione straordinaria del cimitero di Posatora-Torrette per cui è già stato redatto un progetto definitivo; stessa cosa, con un investimento di 500.000 euro, per il cimitero del Pinocchio a cui si aggiungono altre somme minori per altri cimiteri: "L’obiettivo è implementare anche la manutenzione degli altri due cimiteri comunali che sono Tavernelle e Pinocchio. Gli interventi di edilizia cimiteriale non sono più procrastinabili".