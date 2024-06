Piazza della Repubblica al bivio. Viabilità, taxi, rifiuti e parcheggi. Idee contrastanti: tutto fermo

In attesa del nuovo assetto di piazza della Repubblica, amministrazione comunale e Autorità portuale hanno trovato l’accordo sulla garitta per i controlli doganali all’ingresso del varco della Repubblica. La nuova struttura è stata realizzata in tempi brevissimi e presto sarà attivata. Non sarà più al lato della sede stradale, ma in mezzo alla carreggiata, anche per soddisfare il progetto della nuova piazza della Repubblica. Il cui progetto definitivo della futura piazza restaurata stenta però a decollare definitivamente a causa di una serie di misure correttive che si stanno via via aggiungendo a seconda delle sensibilità dei vari settori che il nuovo assetto andrà a toccare. Viabilità, parcheggi, attività commerciali, residenti e così via, pezzi di un puzzle su cui l’amministrazione non riesce ancora a trovare una comunione d’intenti.

Alcuni punti che sembravano ormai assodati e sistemati sul futuro assetto della piazza del teatro sono stati rimessi in gioco. Parliamo, ad esempio, della postazione taxi, nel corso dei mesi spostata prima in Largo Sacramento, poi in fondo all’ingresso del varco della Repubblica, poi davanti a palazzo Trionfi. Ogni volta sembrava la soluzione giusta per poi tornare in ballo. Lo stesso discorso vale per i contenitori della raccolta differenziata che sembravano ormai sistemati tra l’angolo di via Cialdini con piazza Kennedy e una parte in corso Stamira, ma anche qui ci sarebbero state delle ingerenze capaci di far saltare l’accordo. C’è poi il nodo forse più delicato, ossia viabilità e sosta e qui le ingerenze aumentano. All’interno della maggioranza di centrodestra ci sono varie voci, spesso confliggenti nel merito; c’è addirittura chi vorrebbe a gran voce il ritorno delle auto in corso Garibaldi, pedonalizzato dal 2009. Sarebbe un passo indietro, invece di regolarizzare sempre di più la Ztl, mai entrata davvero in funzione a causa della mancanza dei varchi attivi, con i tempi del carico-scarico continuamente violati.

A proposito di viabilità, il piano prevede due direttrici parallele, quella principale da via XXIX Settembre verso lungomare Vanvitelli e quella opposta da via Gramsci verso piazza Kennedy, lasciando il resto della piazza libera al passeggio e ai pedoni, davanti al teatro delle Muse e alla chiesa del Sacramento. Tra le idee emerse durante gli incontri in seno alla giunta anche quello di poter mantenere il transito attivo attorno alla chiesa del Sacramento, esattamente come avviene oggi. Altra proposta che fa discutere, ma che non sarebbe stata del tutto accantonata.

Pierfrancesco Curzi