Piazza della Repubblica. E’ aumentata la pendenza. Ma l’assessore rassicura:: "Modifiche non significative"

Il cantiere per il restyling di piazza della Repubblica (o, probabilmente come potrebbe essere intitolata, piazza Corelli) fa passi da gigante verso la consegna dell’opera, ma incassa anche qualche dubbio. Frutto di segnalazioni che la nostra redazione ha ricevuto sotto forma di segnalazioni da professionisti, e non solo, che avrebbero evidenziato alcune problematiche legate al livellamento della piazza stessa. I dubbi sollevati, che noi abbiamo girato immediatamente al responsabile tecnico e politico dell’intervento, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini, riguardano soprattutto una parte della nuova piazza; nello specifico la pavimentazione che si trova nella parte destra – guardando frontalmente la facciata del Teatro delle Muse – quella più attigua al congiungimento con il tratto di piazza davanti alle vetrine di alcuni negozi e nei pressi dell’incrocio con via Gramsci e corsi Mazzini. Alcuni esperti e altri bene informati sulle questioni urbanistiche della piazza del teatro, sostengono che in quel tratto la piazza, o meglio la pavimentazione, di nuovo ricoperta di suggestivi sampietrini in porfido, abbia visto sollevare e di parecchio il suo livello. Una sorta di gibbosità del terreno che, stando a queste segnalazioni, prima non c’erano. Una gibbosità così evidente, a detta loro, al punto da coprire o quanto meno abbassare la seduta di pietra collegata a uno dei lampioni laterali della facciata delle Muse.

Come accennato in precedenza, abbiamo girato queste segnalazioni all’assessore Tombolini che ci tiene subito a tranquillizzare sul percorso dei lavori: "Il piano della piazza è stato anche modellato per consentire il controllo delle acque superficiali senza comunque modifiche significative – spiega l’assessore comunale ai lavori pubblici – Aggiungo, tra le altre cose, che le parti rimaste indietro non le possiamo completare perché vanno raccordate con gli ingressi dei negozi e con i marciapiedi perimetrali. Al momento tutto sta procedendo secondo progetto".

L’assessore Tombolini fa riferimento al fronte strada che verrà ultimato alla fine dell’intervento. Intanto su quel lato è stato aperto un passaggio dai margini alla piazza con uscita sul lato opposto, segno che le opere stanno procedendo spedite in rispetto della tempistica delle varie fasi di lavoro. Ricordiamo che l’intervento dovrebbe concludersi definitivamente entro maggio del prossimo anno.

