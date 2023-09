Piazza della Repubblica JESI: mercato dell'artigianato artistico e tradizionale

Piazza della Repubblica si prepara ad accogliere sabato dalle 16 alle 22 e domenica ottobre dalle 9 alle 22 la novità del "mercatino dell’artigianato artistico e tradizionale". Una ventina gli espositori, tra i quali 3 artigiani de ‘La Via Maestra’, esporranno i loro prodotti e le loro creazioni. Non mancheranno stand dedicati alle tipicità enogastronomiche. L’iniziativa, voluta da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, si inserisce in un progetto nato grazie al contributo della Regione Marche. "Questo appuntamento, così come quelli che si sono svolti durante l’anno a Cagli, Senigallia, Numana e Sirolo è un’occasione per valorizzare e far conoscere le eccellenze dell’artigianato artistico locale e tradizionale - spiega Giulia Mazzarini, responsabile Confartigianato -. Portiamo le botteghe e i maestri artigiani in piazza per mostrare cosa c’è dietro un oggetto". Si potrà anche ammirare all’opera il maestro artigiano Virgilio Contadini de ‘Il Corniciaio’ di Maiolati Spontini, gli artisti-artigiani Roberto Diotallevi de la ‘Bottega Maestro’ di Polverigi con le sue creazioni in legno e il restauratore Egidio Muscellini de ‘Il Ghiretto’ di Ostra.