"Piazza della Repubblica, la pedonalizzazione non va toccata"

"Si è tenuta nei giorni scorsi l’ultima Consulta economica, convocata su richiesta delle associazioni di categoria per discutere le modifiche al progetto di riqualificazione di Piazza della Repubblica. Al centro dell’incontro, la decisione dell’amministrazione comunale di reintrodurre la circolazione veicolare attorno alla chiesa del SS. Sacramento, modifica sostenuta da alcune attività commerciali presenti nell’area.

L’associazione, che si è trovata in minoranza durante la riunione, ha ribadito con fermezza l’importanza di un progetto di pedonalizzazione integrale della piazza. In quella sede, la Cna ha inoltre sollecitato l’amministrazione a intervenire su via della Loggia, chiedendo l’attivazione di un semaforo a lungo atteso, necessario per garantire sicurezza e una gestione più fluida della viabilità. Una richiesta che, nonostante sia sostenuta da tempo anche dai commercianti della zona, continua a rimanere senza riscontro.

L’associazione aveva accolto con favore il progetto originario, presentato lo scorso anno dalla stessa giunta, che prevedeva la completa pedonalizzazione della piazza. Tale soluzione, inizialmente condivisa da tutti i partecipanti, era stata vista come un’occasione per restituire uno spazio urbano di grande valore alla cittadinanza, in una posizione strategica tra il Teatro delle Muse e l’ingresso del porto.

La Cna sottolinea come la viabilità mantenuta attorno alla chiesa rischi di incentivare traffico e sosta irregolare, vanificando lo spirito di riqualificazione e sicurezza del progetto. A riprova delle criticità, l’associazione cita il recente episodio di un autobus bloccato nella strettoia della piazza a causa dei paletti e delle auto in sosta vietata.

Durante la riunione della Consulta, la Cna ha cercato una mediazione, proponendo soluzioni tecniche su carico/scarico e stalli per disabili, ma si è trovata di fronte a posizioni ormai rigide, fortemente orientate alla riapertura della strada e al mantenimento dei parcheggi.

L’associazione ricorda come in molti contesti urbani, anche ad Ancona, la pedonalizzazione – inizialmente osteggiata – si sia rivelata una leva di sviluppo per il commercio. Un esempio su tutti è corso Garibaldi, dove le iniziali resistenze si sono trasformate in consapevolezza dei benefici".

Cna Ancona