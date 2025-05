Piazza della Repubblica, lunedì il via ai lavori

Piazza della Repubblica, dopo la cerimonia per le civiche benemerenze è tempo di lavori. Saranno consegnati e avviati lunedì prossimo, 12 maggio, come da programma, i lavori per il primo stralcio della riqualificazione della piazza che procederanno per stralci, in modo da non compromettere la convivenza del cantiere con le attività di residenti, commercianti, lavoratori dell’area. Con loro sono stati condivisi il cronoprogramma e la planimetria che rappresenta la localizzazione dei lavori nelle diverse fasi nel corso di una assemblea pubblica. Questo approccio modulare consentirà di mantenere attive le funzioni essenziali della piazza, minimizzando i disagi per la cittadinanza, per il Teatro e per le attività economiche presenti. La conclusione è prevista tra poco più di un anno, cioè per la fine di maggio 2026. La prima fase interesserà la parte centrale della piazza, mantenendo i flussi di traffico attuali. Prevista la posa di una recinzione di cantiere e successivamente l’impresa procederà con la demolizione e lo scavo della vecchia pavimentazione in pietra arenaria. Prevista la manutenzione del sistema fognario.