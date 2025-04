Piazza della Repubblica. Ma sarà pedonale o no?. Il disegno la prevede così. La maggioranza si spacca

Restyling di piazza della Repubblica, via ai lavori dal 12 maggio: sarà almeno un anno di passione. Ieri a Palazzo del Popolo, in un incontro tecnico dedicato alla cittadinanza che vive e lavora nelle vicinanze della piazza delle Muse, l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, e il suo staff (il dirigente dell’area Stefano Capannelli, il rup Giorgio Calavalle e il direttore dei lavori Massimo Canesin) hanno presentato il cronoprogramma e la divisione in cinque lotti dell’intervento. A tre settimane dall’inizio dei lavori – che saranno effettuati da una ditta del maceratese che si è aggiudicato l’appalto senza avvalersi del criterio del massimo ribasso, garanzia di qualità e serietà – ancora non è chiaro quale sarà l’assetto viario della piazza una volta consegnato il cantiere. La giunta e la maggioranza di centrodestra sono spaccate al loro interno, a prevalere potrebbero essere gli interessi pratici di pochi di fronte alle necessità del capoluogo. Una battaglia intestina iniziata da tempo ed emersa anche ieri durante il dibattito.

A quanto pare, la parola fine sulla viabilità e su tutti i dettagli logistici di piazza della Repubblica la metterà soltanto il sindaco a lavori finiti: "Ci sarà un anno di tempo per riflettere sul da farsi, per confrontarsi con le categorie, con i cittadini _ ha detto Tombolini _, poi sarà il sindaco a fare la sintesi di tutto e a pronunciarsi. Per ora il disegno della piazza da progetto prevede la totale pedonalizzazione del nucleo centrale compreso il passaggio della ronda attorno alla chiesa del Sacramento per collegare comunque i transiti da via dell’Appannaggio che da via Gramsci in uscita su largo Sacramento e piazza Kennedy. Ci scusiamo per i disagi, sarà inevitabile in una zona così delicata". A essere favorevole al transito dei veicoli attorno alla chiesa è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, che ha spiegato le sue ragioni prima che lo stesso Tombolini lo riportasse all’ordine dei lavori. Presente anche l’assessore Angelo Eliantonio, che non è intervenuto, e il collega Daniele Berardinelli, in linea con Toccaceli: "La piazza solo pedonale non si può fare _ ha detto Berardinelli contraddicendo la linea progettuale _. Non possiamo compiere altri errori così come accaduto all’epoca della pedonalizzazione di corso Garibaldi". Il 12 maggio partirà il lotto 1 dei lavori che riguarderà l’area centrale davanti alle Muse e la corsia in salita del varco Vittorio Emanuele e si concluderà a fine ottobre; a seguire il lotto 2 (la corsia a scendere dello scalo Vittorio e l’area davanti a palazzo Trionfi, fino a via Loggia) che si dovrebbe concludere a fine febbraio 2026; il lotto 3 è il lato lungo della piazza collegato a via Gramsci (dall’8 gennaio a fine febbraio 2026); il lotto 4 (dal 1 febbraio ad aprile 2026) sono i due percorsi stradali da via Appannaggio a via Loggia e su largo Sacramento; infine il lotto 5 è proprio il percorso stradale attorno alla chiesa.

