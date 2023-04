Piazza della Repubblica pedonale Protestano anche i commercianti

Consiglio infuocato martedì sera. A tenere banco l’annunciata decisione dell’amministrazione di pedonalizzare una parte di piazza della Repubblica, con conseguente eliminazione dei parcheggi esistenti, che divide politici, cittadini e commercianti. Le opposizioni unite hanno presentato un documento per chiedere il rinvio, concordanti sul fatto che non ci sarebbero le condizioni per una scelta simile. "Come gruppi di minoranza abbiamo deciso di presentare una mozione per sostenere le motivazioni espresse dai commercianti del centro che, preoccupati, hanno chiesto il rinvio di tale disposizione condizionandola all’approvazione di un progetto di riqualificazione complessivo e alla realizzazione di nuovi parcheggi – hanno detto dal gruppo Solidarietà popolare -. Non siamo contrari a una trasformazione della piazza ma questo va fatto sulla base di un progetto articolato e condiviso". "Nessuno è contrario a togliere le macchine davanti al palazzo comunale o di rendere la piazza più fruibile, semplicemente non condividiamo modi e progetto (che ad oggi non c’è stato ancora mostrato) - commentano da Fdi -. Il sindaco ha annunciato che contestualmente alla soppressione dei parcheggi sarà spostato il capolinea del tpl da Porta Marina, via Matteotti sarà a senso unico e anche Porta Marina diventerà un grande parcheggio".