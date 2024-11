Piazza della Repubblica si trasforma: ecco la mega disco a cielo aperto

Per una sera piazza della Repubblica di Ancona si trasforma in una grande discoteca a cielo aperto. Merito di ‘StartAn’, la fiera delle startup pensata per i giovani che aspirano a diventare imprenditori. E di giovani oggi, dalle ore 20, ce ne saranno tanti di fronte, ansiosi di ballare al ritmo delle selezioni musicali di vari dee jay, tra cui alcuni veri ‘maghi’ della consolle. Sarà un lungo dj-set con cui dare ufficialmente il via al weekend. Tra i protagonisti ci sono Riccardo Lori di ‘Notti indie’, popolare alternative party, ed Elion della Baia Imperiale, specializzato in vari generi di house. A chiudere l’evento sarà Nicola Pigini, dj, producer e speaker di fama nazionale. Ai Dance Music Awards è stato elette ‘Miglior Dj/Producer Dance Pop 2023. Ha suonato in tutta Italia, ma anche in Croazia, Grecia, Spagna, Svizzera e Oman. Ha collaborato a grandi eventi sportivi come Giro d’Italia, Moto Gp, Formula 1 (Scuderia Ferrari) e Mondiali di calcio in Qatar. Ha aperto i concerti di Vasco Rossi allo Stadio San Siro e al San Nicola di Bari, di Jovanotti (Jova Beach Party), J-Ax ed Elisa, e per tre anni è stato il dj dei party del dopo-festival di Sanremo. Come producer vanta collaborazioni con star come Jovanotti e Elodie. Senza contare i successi internazionali con pezzi come ‘Milkshake’, supportato da celebri dj come Bob Sinclar e Fatboy Slim.