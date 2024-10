Piazza della Repubblica. Tra luci tridimensionali, arredi vintage e verde: "Finalmente pedonale"

Arredi di qualità, verde curato e un iconico sistema di illuminazione garantito da iGuzzini: la piazza della Repubblica che verrà nasconde un’anima vintage di gran classe. A illustrare alcuni dettagli della nuova piazza davanti al mare è stato ieri l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, durante la seduta congiunta della II e della VII Commissione, riunite per votare la variazione di bilancio al piano triennale delle opere pubbliche. Il tema di piazza della Repubblica è stato al centro della seduta dove sono però stati affrontati altri temi collegati alla variazione del bilancio.

Di fatto il nodo centrale, o meglio la novità della manovrina riguarda lo spostamento di una fonte di spesa di 250mila euro inizialmente dedicata alla realizzazione di un parcheggio nella frazione di Varano su altri capitoli. Quell’area di sosta, per ora, non si fa e dunque i soldi inizialmente pensati per l’investimento verranno spostati su altri due capitoli. Il principale, appunto, per 200mila euro, riguarda proprio la parte degli arredi e dell’illuminazione di piazza della Repubblica il cui investimento complessivo per l’intervento passa da 1,3 a 1,5 milioni di euro. Cambia anche la fonte di finanziamento, da mutuo a risorsa patrimoniale. I restanti 50mila euro verranno invece utilizzati per aumentare la spesa dell’intervento sull’auditorium di via Zappata dove oggi ha sede la direzione Lavori pubblici del Comune. L’opera passa dunque da 200 a 250mila euro dopo la liberazione delle risorse legate al parcheggio di Varano: "Abbiamo le risorse per arredi e luci di piazza della Repubblica – ha spiegato Tombolini – L’illuminazione, in particolare, sarà curata da iGuzzini (gli stessi che si stanno occupando dell’illuminazione della nuova scalinata del Passetto, ndr) attraverso un sistema tridimensionale con focus speciale sulle facciate degli edifici che insistono sulla piazza stessa. Abbiamo le idee chiare su cosa fare, la progettazione esecutiva c’è e a inizio 2025 partiremo con l’intervento. Solo allora diventerà una piazza pedonale a tutti gli effetti. La piazza attuale è brutta? Prima era anche peggio".

I problemi per Tombolini e i suoi collaboratori riguarda il parcheggio di Varano. La soluzione sembrava condivisa dai residenti, poi le cose sono cambiate e adesso c’è confusione: "Non volevamo decidere noi per i residenti e siccome non si mettono d’accordo abbiamo deciso di spostare l’intervento quando le idee saranno finalmente più chiare. L’area a cui avevamo pensato noi secondo parte dei residenti dovrebbe diventare un parco giochi per bambini, non esattamente la stessa cosa".

Nella variazione del piano triennale ci sono risorse anche per realizzare una recinzione nell’area dell’ex Birra Dreher e per effettuare dei lavori di ripristino dopo le piogge intense delle scorse settimane che hanno trascinato fango e detriti. Confermati gli aumenti dei finanziamenti per le onerose manutenzioni straordinarie nei cimiteri di Posatora (750mila euro da 200mila), Pietralacroce (300mila euro) e Pinocchio.

