"Piazza Federico II, progetto sentendo la città"

"Ecco la piazza che vorremmo". A disegnarla, dopo aver raccolto i suggerimenti arrivati dai social è l’architetto jesino Mario Talacchia che di recente ha scritto anche alla Soprintendenza per fermare il progetto della giunta Fiordelmondo di arredi, giochi e piante mobili.

"Riguardo al recupero di piazza Federico II, già piazza Duomo – spiega Talacchia - molti cittadini, attraverso i social, hanno espresso suggerimenti interessanti: ripresa della pavimentazione originaria in arenaria locale, eliminazione delle piastrelle di pietra bianca con conferma della delicata e raffinata trama di linee e di impluvi realizzata secondo il progetto dell’architetto Morgante. E poi installazione di nuove panchine di forma pulita simili a quelle in piazza delle Grazie (piazza Pergolesi, ndr) posizionate sul lato lungo della piazza utili alla seduta ed a protezione dal traffico veicolare. Si chiede anche il riposizionamento della seduta di forma circolare nello stesso punto in cui era fino a poco tempo fa, ma inserendo nel suo invaso una vasca d’acqua visto che molte importanti piazze italiane hanno vasche posizionate sul bordo".

Talacchia suggerisce anche "lo studio e realizzazione di una nuova illuminazione scenografica per valorizzare le torri campanarie e i tamburi delle due chiese, gli archi di ingresso alla piazza e quelli delle corti, i portali". Nei giorni scorsi il noto architetto jesino Mario Talacchia ha pubblicato le sue idee sulla pagina Forum Jesi di Facebook dal titolo "La Piazza che vorremmo". "A oggi sono state rilevate 1.360 visualizzazioni con 208 interazioni. L’argomento è di molto interesse. Abbiamo creato un’immagine virtuale della piazza elaborata secondo i suggerimenti dei cittadini per sollecitare ulteriori riflessioni e per contribuire ad avviare un percorso partecipato".

"In un luogo come questo, vincolato dalla legge in quanto bene di interesse pubblico – aveva scritto alla Soprintendenza l’architetto - intervenire con grande competenza culturale, ’fare sensibile’ e in ’punta di piedi’. Piazza Federico II non è bordata da edifici di grande rilevanza artistica ma poche piazze hanno una conformazione del"suo intorno, così articolata sia in verticale che in orizzontale, con ’buchi’ con vista sulle colline, la scenografia di questo spazio è veramente suggestiva".

La giunta non ha ancora presentato il progetto né comunicato la spesa ma l’idea delle piante nell’assolata piazza jesina sembra piacere. Il fatto che saranno mobili, come giochi e arredi, solleva invece più di qualche perplessità.