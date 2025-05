Piazza Garibaldi rimessa a nuovo: via ai lavori

L’inizio dei lavori è stato rispettato. Operai all’opera, ieri mattina, in piazza Garibaldi, nell’ambito dell’intervento di riqualificazione del centralissimo luogo di ritrovo per intere generazioni. Come noto, a queste latitudini, sono previsti la sostituzione della pavimentazione danneggiata e dei rivestimenti del muretto perimetrale, oltre alla piantumazione di nuove essenze fiorite e piante verdi. Le maestranze hanno provveduto, in particolare, a rimuovere gli inserti in marmo bianco della pavimentazione, che saranno totalmente sostituiti, così come saranno sostituite le piastrelle in pietra che dovessero risultare danneggiate. Il rivestimento del muretto perimetrale sarà rimesso a nuovo con una pulizia profonda e, anche in questo caso, la sostituzione degli inserti in pietra mancanti o danneggiati.

Il marciapiedi circostante sarà sistemato e saranno abbattute le barriere architettoniche per consentire l’accesso a persone con difficoltà motorie e ai passeggini.

L’aspetto di maggiore impatto riguarderà il verde: lungo l’intero perimetro, tra il muretto e la pavimentazione centrale, al posto del prato, saranno messe a dimora nuove essenze, in particolare arbusti fioriti come la camelia sasanqua, la camelia japonica, che producono fiori colorati e molto profumati, accanto a siepi di verde perenne come la cycas revoluta.

Sarà installato un sistema di irrigazione e realizzato un sistema di drenaggio dell’acqua piovana per evitarne il ristagno, un disagio che attualmente affligge la piazza in caso di forti precipitazioni. Nell’aiuola centrale, il cui rivestimento sarà ugualmente ripristinato, sarà infine piantata una grande magnolia al posto della palma danneggiata dal punteruolo rosso. "L’intento è quello di rimettere a nuovo una delle piazze più amate e frequentate del centro città, punto di ritrovo di cittadini di tutte le età, per renderla ancora più vivibile", sottolinea l’amministrazione comunale in una nota.

Quello di piazza Garibaldi è soltanto l’ultimo dei cantieri aperti in centro. Si pensi, ad esempio, che a pochi passi dalla piazza, proseguendo la passeggiata lungo l’isola pedonale di via Bixio, c’è l’altro grande intervento che sta interessando il cuore pulsante della città: quello all’ex Garage Fanesi. Se nel primo caso, ovvero il cantiere di piazza Garibaldi, l’obiettivo è completare i lavori prima di Falcomics 2025 – in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio –, nel secondo caso invece la scadenza è imposta dal Pnrr (dovrebbe essere ultimato entro la fine dell’anno, per poi rendicontare l’opera a metà del 2026). Ma sono due luoghi che, non appena riqualificati, potranno dare nuovo slancio ad una delle zone più frequentate di Falconara.