"Piazza Lambertina, eravamo all’oscuro di tutto"

Piazza Lambertina, il sindaco Massimo Olivetti: "Noi all’oscuro di tutto, nessuno ha mai sollevato il problema in consiglio". Dopo la riunione con i residenti, il primo cittadino rende pubbliche le problematiche legate alla piazza, inaugurata dalla precedente amministrazione anche se difforme al progetto. "Forse ricorderete i festeggiamenti del 1 dicembre 2019, per l’inaugurazione di Piazza Lambertina o Piazza di Lungo Corso come l’allora Amministrazione chiamò l’area davanti al nuovo edificio sorto al posto dell’ex Arena Italia – spiega il sindaco -. L’evento inaugurale definito allora "una grande festa non solo di quartiere ma per tutta Senigallia" allietato dalle note del gruppo Operapop (per un costo di 4.307 euro come si può leggere dalla Determina del Dirigente Area Cultura del Comune) aveva visto salire sul palco l’allora sindaco Mangialardi, l’allora assessore alla Pianificazione Urbanistica Maurizio Memè, l’allora assessora Chantal Bomprezzi e l’allora presidente del Consiglio Comunale Dario Romano. Come se non bastasse venne posta sulla pavimentazione prospicente a Porta Lambertina, una lastra marmorea con lo stemma di Senigallia e l’anno 2019, a memoria".

Gli amministratori sono stati colti di sorpresa dalla mancata sanatoria: "La Piazza e i lavori realizzati sotto Porta Lambertina sono palesemente difformi da quelli autorizzati dal Comune di Senigallia con delibera di Giunta n. 12 del 17.1.2017, dopo aver acquisito i vari pareri. Le difformità riscontrate sono abbastanza evidenti e consistono nella stessa quota della Piazza (nel progetto autorizzato è previsto un dislivello di 70 centimetri tra la quota di Via Rodi e la quota di imposta del fabbricato, raccordato con un elemento in Pietra con funzione di seduta), nella diversa modalità di recupero e valorizzazione delle mura urbane sommerse, nella variazione della pavimentazione nell’area circostante Porta Lambertina (dove per intenderci è stata posta la lastra commemorativa) ed altre. Non solo, il costruttore e il progettista hanno riferito che la nuova piazza era stata concordata proprio dall’allora Amministrazione, che aveva chiesto loro interventi più costosi e diversi da quelli autorizzati. Oggi la Ditta costruttrice chiede a questa Amministrazione di poter sanare quelle difformità, chiedendo di approvare il progetto con le nuove modifiche, dal momento che a livello formale il cantiere risulta ancora aperto".

A rispondere con un comunicato è stato il Pd: "Senza voler entrare nel merito delle polemiche, ci concentriamo invece sull’attenzione da rivolgere ai cittadini coinvolti nella vicenda. A oggi, infatti, da ciò che abbiamo appreso, sono presenti tutti gli strumenti amministrativi per poter risolvere celermente la questione, pertanto ci auguriamo che la Giunta e gli uffici tecnici, per quanto di propria competenza, si attivino velocemente per dare le giuste risposte ai cittadini entro i termini da loro indicati" la risposta del Pd. Una corsa contro il tempo, i termini scadono il 23 dicembre, la sanatoria dovrà essere quindi effettuata entro un mese, unico modo per regolarizzare e per far si che i residenti possano ottenere i ristori dell’alluvione.