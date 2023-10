Piazza Malatesta e baby gang: "Recintiamo l’area per i bimbi. Ma ora la sinistra si vergogni"

Un recinto per sigillare l’area giochi dei bambini: così l’amministrazione tenta di scongiurare il degrado e le intrusioni nello spazio dedicato ai più piccoli in piazza Malatesta. Ciclicamente i fenomeni di bullismo, baby-gang, violenza, vandalismo e così via si spostano da una zona all’altra della città. In passato l’allarme è stato in via Oberdan, davanti alle Faiani, problema risolto magistralmente dalla questura, ma adesso scoppiano altri bubboni per l’amministrazione comunale: il consumo di droga al Palaveneto, i raduni loschi in via Menicucci (collegata a piazza Roma, lato rettorato) e la situazione molto difficile in piazza Malatesta, ormai sotto il pieno controllo di bande di giovani violenti, come denunciato dai residenti che nei giorni scorsi hanno chiamato il Carlino a fare un sopralluogo. Le forze dell’ordine fanno il loro dovere, ma le responsabilità ricadono anche sull’amministrazione comunale che ha preso visione del caso dopo la presentazione di un esposto da parte dei residenti del quartiere. Esposto che risale al 25 settembre scorso: "Il tema ci sta molto a cuore e con i residenti ci stiamo confrontando – ha detto l’assessore alla sicurezza, Giovanni Zinni – Si tratta di un problema di lungo termine, un territorio già oggetto di attività illecite, spaccio, bullismo e così via. Ci sono quartieri e realtà dove prima è necessario ascoltare, ma ci tengo a dire che bisognerebbe vergognarsi di quanto non è stato fatto in passato. L’obiettivo adesso è recintare il parco dei bambini affinché non sia violato. Inoltre a breve, entro gennaio, trasferiremo tutto l’impianto di videosorveglianza dentro il comando della polizia locale. Al nuovo comandante dei vigili, Marco Caglioti, abbiamo dato il compito di monitorare piazza Malatesta, un sito sensibile, con alcuni servizi, fino alle 22 in attesa di allungare i turni fino alla notte".

Susanna Dini (Pd) ha respinto al mittente le accuse di immobilismo del passato sulla piazza: "La realtà dei fatti dice che i residenti della piazza e di via Cardeto hanno presentato l’esposto al Comune adesso. Non abbiamo nulla da vergognarci – ha attaccato la Dini – Dare la colpa alla passata amministrazione è ingiusto, soprattutto alla luce dei tanti interventi fatti proprio in piazza Malatesta e lo dico da ex presidente di quella circoscrizione".

Pierfrancesco Curzi