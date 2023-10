Piazza Malatesta, stop alle gang

Piazza Malatesta, il vicesindaco Giovanni Zinni pronto a incontrare i residenti per porre un freno alla deriva sociale provocata da gang composte da bulli e vandali. Al centro del dibattito la volontà da parte della giunta comunale di realizzare una recinzione dell’area giochi per i bambini, da tempo diventata terreno di conquista di gruppi di balordi. Dalle parole ai fatti, dopo l’annuncio, una decina di giorni or sono, di un imminente intervento alla decisione di voler prima confrontarsi con le famiglie che vivono in quella piazzetta a due passi dal centro. In questo lasso di tempo Zinni ha preso piena coscienza della situazione e da qui l’opportunità di un faccia a faccia con le persone che lì risiedono. Il confrontoincontro è stato fissato per domani pomeriggio proprio nel cuore di piazza Malatesta. L’assessore con delega alla sicurezza (e alla polizia municipale nello specifico) ascolterà il racconto di chi vive quotidianamente quella situazione di disagio cercando di portare delle proposte. Quella della recinzione dello spazio giochi potrebbe essere bene accolta dalle famiglie, fermo restando la necessità di trovare altre risorse nell’asfittico bilancio comunale, ma non sarà la sola.