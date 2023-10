Piazza Malatesta: "Telecamera, controlli e parco recintato contro degrado e spaccio"

Una recinzione per proteggere l’area verde che diventerà un mini parco giochi con maggiori attrezzature per far divertire i bambini del quartiere, più pattugliamenti da parte della polizia locale e una ottimizzazione delle telecamere di sicurezza già presenti in zona.

Piazza Malatesta va verso il riscatto dal degrado e a prometterlo è stato ieri l’assessore alla Sicurezza, nonché vicesindaco, Giovanni Zinni. Attorno alle 17.30 ha partecipato a una assemblea di quartiere, con diversi residenti della zona, non solo quelli della piazza ma anche delle vie limitrofe, insieme al comandante della polizia locale Marco Ivano Caglioti, all’assessore agli Affari Generali Antonella Andreoli e ad alcuni consiglieri di maggioranza e opposizione. La questione della piazza era stata documentata dal Carlino nelle settimane scorse, dando voce ai residenti che lamentavano abbandono, degrado, spaccio, sporcizia e pericoli per i giochi dei bambini visto lo stato del verde.

Nelle ore mattutine c’era anche chi aveva parlato di un giro di spaccio proprio nei pressi dell’anfiteatro che si trova nella piazza. "L’incontro con i residenti è stato positivo – ha detto l’assessore Zinni – la discussione è stata anche un po’ animata ma alla fine la maggioranza dei presenti ha apprezzato quello che vorremo fare. Partendo dal presupposto che per avere un’area giochi più bella, con più giochi, pulita e a utilizzo sicuro dei bambini, è necessario chiuderla di notte, il Comune metterà una recinzione, armonica, che concorderemo con i lavori pubblici. Per le risorse dobbiamo aspettare il 2024 ma non servirà molto. Qualche residente non è d’accordo con la recinzione".

Il punto dibattuto è stato quello di capire se solo una rete possa bastare per restituire decoro alla piazza dove negli anni sono stati imbrattati muri e si usa lo spazio per bivaccare e lasciare tutto sporco. Qualcuno ha storto il naso e vorrebbe una maggiore riqualificazione. Il punto di partenza però sarà la recinzione per proteggere nuovi giochi che verranno inseriti e il prato dove far passare i pomeriggi e le mattine ai bambini del quartiere. Con la recinzione ci sarà anche un cancello che nelle ore notturne sarà chiuso.

"La piazza diventerà più controllata e fruibile – ha osservato Zinni – resta la parte sotto, quella dell’anfiteatro, dove ci sono i gradini che scendono, valorizzarla dal degrado, lì probabilmente metteremo una telecamera". La polizia locale si è raccomandata di segnalare sempre tempestivamente le situazioni di pericolo in modo da intervenire e cercare così di scoraggiare chi delinque.

Nei giorni scorsi anche la Polizia di Stato è stata in piazza Malatesta per effettuare controlli. Residenti avevano fatto anche un esposto, a settembre scorso, per chiedere interventi.

Marina Verdenelli