Piazza Pertini, ecco come cambiarla "Rinoceronti al centro e un’arena"

Piazza Pertini, la sfida di Confartigianato Ancona parte dalla riqualificazione e dagli eventi da inserire in quel contesto. Un intervento, quello dell’importante associazione di categoria dorica che riprende l’iniziativa messa in campo al Carlino in chiave elettorale. Tra le 18 domande che abbiamo posto ai sei candidati durante le ultime settimane, quella pubblicata ieri riguardava proprio la piazza collegata direttamente a piazza Stamira. I sei papabili primi cittadini hanno presentato le loro idee e alcuni sono andati moto vicino a quelle che sono le idee di Confartigianato.

La parola ‘riqualificare’ e la parola ‘eventi’ figurano in molti degli interventi e rappresenta al tempo stesso la colonna portante della strategia dell’organizzazione degli artigiani. Riqualificazione, appunto, per Confartigianato passa da questa azione il futuro di piazza Pertini. Quella che è una delle zone centrali della città capoluogo, biglietto da visita per chi arriva passando per la galleria San Martino, da sempre è al centro dell’attenzione per l’Associazione che per anni l’ha scelta per ospitare una delle sue manifestazioni di punta, ‘Choco Marche’, un evento che a ogni edizione non manca di portare migliaia di visitatori tra gli stand: "L’emergenza pandemica aveva costretto a fare scelte alternative, ma è tempo che la centrale piazza anconetana riacquisti il suo ruolo" sottolinea con forza Paolo Longhi, presidente dell’Area territoriale di Ancona di Confartigianato. Longhi evidenzia come l’affluenza registrata in occasione dell’iniziativa coincisa con la Fiera di San Ciriaco sia stata la conferma di quello che l’associazione sostiene da tempo. Ma non finisce qui: "Nel documento programmatico presentato ai candidati sindaco per le prossime amministrative – sono le parole di Luca Casagrande, responsabile territoriale di Ancona sempre per Confartigianato – abbiamo delineato quelli che riteniamo possano essere gli interventi da fare sulla piazza, a partire dallo spostamento del complesso dei ‘Rinoceronti’ di Trubbiani (una proposta avanzata anche dal candidato di centrodestra, Daniele Silvetti, nel suo intervento sul Carlino, ndr). Ora relegato in un angolo, quasi invisibile a chi arriva, è un capolavoro da rendere ben visibile, perché diventi attrattivo per chi Ancona la vive e per i turisti, valorizzando anche la spina dei corsi".

È poi indispensabile per Luca Casagrande "creare condizioni e infrastrutture perché la piazza possa diventare polifunzionale e ospitare eventi e manifestazioni diventando tutto l’anno uno dei ‘salotti buoni’ della città". Tra le ipotesi progettuali in campo, quella di creare una struttura con scalinate o un palco che inglobi il prato che ospita attualmente i ‘Rinoceronti’ e lo spazio antistante, mentre, sul lato opposto, realizzare strutture coperte, utilizzabili anche in caso di maltempo, o un’area gioco per i bambini. Un piano ben evidenziato da alcuni rendering che pubblichiamo. "Le nostre proposte vogliono essere un contributo perché Ancona diventi una città bella e attrattiva per gli anconetani e i visitatori con ricadute positive sugli operatori economici" conclude il responsabile territoriale di Confartigianato Ancona.