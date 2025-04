Piazza Pertini, gli stand aprono la kermesse

La Fiera si svolge dal 1° al 4 maggio 2025 dalle 9 alle 21.

Piazza Pertini dove si svolgerà San Ciriaco Street Food che anticiperà, come in passato, l’apertura degli stand gastronomici, creando l’effetto ‘vigilia’. A Viale della Vittoria, gli espositori saranno disposti come negli scorsi anni: a) lungo i lati esterni: in prevalenza con l’automezzo, utilizzando soprattutto gli stalli dei parcheggi. Saranno lasciati liberi due tratti stradali, funzionali alla viabilità del quartiere Adriatico: sul lato destro (venendo dal centro), resterà libero il tratto compreso tra Via Giannelli e Via Orsi; sul lato sinistro, resteranno liberi: il tratto compreso tra Via Bianchi (ex Stadio Dorico) e Piazza IV Novembre; il tratto davanti al Tribunale; b) nella zona centrale, lungo il passaggio pedonale, solo con banchi senza automezzi: da via Giannelli a Via Bianchi, alternando la disposizione sui due lati; da via Bianchi a via Panoramica: solo sul lato sinistro. Come in passato, sui due lati del Viale, sarà rispettato lo spazio per i mezzi di emergenza. A tutti, residenti e visitatori, si consiglia vivamente di non usare gli automezzi privati per arrivare in centro, se non in casi di forte necessità. Molto meglio sfruttare il trasporto pubblico o lasciare i mezzi nei parcheggi. Ancona Servizi posizionerà 18 bagni chimici. Anche per l’edizione 2025, AnconAmbiente S.p.A., in collaborazione con il Comune di Ancona, conferma il proprio impegno nella promozione della raccolta differenziata e nel corretto conferimento dei rifiuti prodotti durante l’evento. Un’attenzione particolare sarà riservata alla gestione dei rifiuti compostabili: saranno infatti predisposti contenitori ad hoc per il conferimento di piatti, bicchieri, posate monouso compostabili e scarti alimentari, tutti materiali che possono essere avviati a recupero.