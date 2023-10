Piazza Pertini, una pavimentazione "horror"

Lei usa un termine forte, ma non è che va tanto distante dalla realtà. La pavimentazione di piazza Pertini è diventata indecente. Si è scelto questo luogo in pieno centro per ospitare le varie manifestazioni che si susseguono nel tempo. Si sono date spazio alle giostre, ai truck food, ai mercatini di ogni genere, alle fiere. Spesso ci si cucina e nello stesso spazio in cui una settimana prima si mangiava e beveva, quella dopo si face sport magari sdraiati a terra. Insomma una piazza buona per tutte le stagioni. Ciò che non toglie che darle una sistemata non sarebbe poi così sbagliato.