"Piazza Repubblica con pochi eventi"

"Le prenotazioni stanno andando bene anche se il nostro locale, ovviamente, è un po’ più decentrato rispetto a piazza Pertini che sarà il cuore dell’intrattenimento di Capodanno. Ma abbiamo già diverse tavolate per il cenone – spiega Giovanni Fusco, che guida il ristorante Amarcord che si affaccia sul porto –. L’anno scorso erano stati organizzati degli eventi in piazza delle Repubblica e questo aveva determinato movimento, ma siamo convinti che martedì ce ne sarà ugualmente anche per chi verrà a vivere la serata in centro. Gli eventi? Non c’è dubbio che rappresentino un volano per rendere la città attrattiva. Ben vengano serate come questa".