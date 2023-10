Piazza Roma, la sanità tra la gente

‘Sanità in piazza’, appuntamento domani in piazza Roma dalle 11,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 19,30. L’iniziativa è promossa dall’OneHealThon, la rete nazionale che propone di creare progettualità sulla Sanità in modo globale.

Alle 9, nella Sala del Consiglio Comunale è in programma un convegno aperto a tutti i cittadini, poi si scenderà in piazza dove sarà allestito il villaggio della saluto con tanto di esperti a disposizione dei cittadini che possono prenotarsi oggi, dalle 10 alle 16, al numero 3515322846. Le visite verranno assegnate fino ad esaurimento posti. Presenti numerosi professionisti: per Cardiologia saranno presenti il dottor Fabrizio Buffarini, il professor Antonio Dello Russo, la dottoressa Elena Falchetti, il dottor Alessandro Bontempo e il dottor Alessandro Faggioni.

Sarà possibile anche sottoporsi ad un ecografia effettuata dal dottor Giovanni Consalvo Traina. La dottoressa Emanuela Vignoli e il dottor Mario Massacesi saranno presenti per la Ginecologia, mentre per la medicina vascolare ci saranno il dottor Roberto Catalini e il dottor Alessandro Saturni.

Sarà possibile chiedere anche consigli sulla nutrizione alla dottoressa Marina Taus e il dottor Daniele Fumelli, mentre per la genetica oncologica sarà presente la dottoressa Rossana Berardi, le dottoresse Valentina Liguori, Carolina Lunerti e Antonella Migliore.