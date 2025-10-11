Piazza Salvo d’Acquisto, controlli e lezioni di legalità con la polizia

Cani poliziotto, robot e agenti della questura di Ancona a contatto con i bambini della scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo Quartieri Nuovi di Ancona. E’ avvenuto ieri mattina in piazza Salvo D’Acquisto, una mattinata all’insegna della sicurezza e della prevenzione, ma anche delle curiosità, come quella del cane poliziotto Jack che nella dimostrazione del suo lavoro alla ricerca di sostanze stupefacenti ha attirato l’attenzione di tutti i bambini presenti.

Un evento fortemente voluto dal questore Cesare Capocasa nell’ambito delle iniziative di prossimità, che ha trasformato la piazza in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Tra gazebo, mezzi e attrezzature speciali, gli agenti hanno aperto le porte del loro mondo professionale non solo agli studenti delle elementari e medie, ma anche ai residenti e ai passanti incuriositi.

Protagonista indiscusso della giornata è stato Jack, ma anche gli artificieri, il loro robot e le loro spiegazioni, come quelle della stradale e della scientifica. Nell’occasione gli agenti hanno distribuito anche materiale informativo su temi di grande attualità sociale: come difendersi dalle truffe, riconoscere i segnali di bullismo e cyberbullismo, identificare le forme di violenza di genere.

"Siamo da sempre una scuola promotrice della legalità – spiega Nora Ruggieri, dirigente scolastica dell’istituto Quartieri Nuovi –, tutta la didattica è incentrata sulla promozione della legalità, in particolare alle Falcone. Quest’iniziativa nasce dalla volontà della questura di essere vicina al quartiere e di far conoscere il più possibile le articolazioni e le specializzazioni della Polizia di Stato. Un’iniziativa rivolta agli alunni che abbiamo sposato molto volentieri".

Dalla zona di piazza Salvo D’Acquisto, nello specifico, da inizio anno sono pervenute diciotto richieste di intervento delle Volanti, con una maggiore concentrazione nello scorso luglio. La polizia ha effettuato un monitoraggio della zona attraverso un’intensificazione dei passaggi e delle soste delle pattuglie. Nell’ambito di questa specifica attività sono state identificate 58 persone con un’età media di vent’anni, ma come specifica la questura, "non sono emerse anomalie degne di nota, all’infuori di condotte di disturbo della quiete pubblica e di inciviltà da parte di giovani residenti nei paraggi intenti a stazionare in piazza e a intrattenersi in compagnia".

Giuseppe Poli