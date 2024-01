Piazza San Francesco. Sosta selvaggia con i vigili

Sosta vietata nella piazza-monumento, ma i vigili urbani tengono il libretto dei verbali in tasca. Piazza san Francesco, da luogo da valorizzare per bellezza e suggestione a contenitore abusivo per la sosta dei soliti furbetti. Nonostante l’evidente cartello posto all’ingresso della piazza, un chiaro divieto di sosta ‘Su tutta la piazza’, lo spazio con la bella pavimentazione è praticamente invaso dalle auto; il resto lo fanno il gazebo di un locale, i cassonetti della differenziata ‘schermati’ dalle paratie in metallo. Una serie di irregolarità che per motivi incomprensibili nessuno sembra voler vedere.

Martedì mattina, due squadre di agenti della polizia locale di Ancona non hanno avuto nulla da ridire di fronte a una situazione oggettivamente irregolare, anche se a loro difesa va precisato che si trovavano in quella zona per un altro servizio e con altre competenze. Nel giro di mezz’ora in quello spazio, riservato soltanto a chi deve accedere nei due passi carrabili presenti, sono transitati in entrata e uscita sedici veicoli: soltanto a un automobilista in uscita un agente ha fatto rilevare che lì dentro non è consentito parcheggiare, senza che però fosse elevato alcun verbale. Una scena incredibile, con alcuni automobilisti a cui i vigili hanno consentito di accedere e di parcheggiare il proprio veicolo senza alcuna conseguenza sanzionatoria.

Come detto, erano due le squadre operative della polizia locale. La seconda è arrivata per effettuare dei rilevamenti metrici della strada all’incrocio tra la piazza e le vie Matas e Pizzecolli; una volta terminata quell’operazione le due pattuglie se ne sono andate e chi era uscito dalla piazza, temendo la sacrosanta multa, ha potuto rientrare e parcheggiare indisturbato. Un problema, quello della sosta abusiva in quella piazza, che non è nato l’altro ieri e coinvolge tutte le amministrazioni e i comandi che si sono succeduti. La carenza di posti auto per i residenti in centro storico è un tema che la giunta Silvetti sta cercando di affrontare attraverso una serie di provvedimenti, a partire dall’approvazione del Pums (il Piano urbano di mobilità sostenibile) e di progetti legati alla sosta. A parlare di sosta residenziale e della cosiddetta ‘sosta produttiva’ è stato l’assessore Giovanni Zinni, estensore del Pums, pronto a diventare operativo entro il prossimo mese di febbraio.