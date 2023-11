Piazza Sant’Agostino, stop sosta: scatta la protesta dei residenti

La chiusura alla sosta fino al 15 gennaio di piazza Sant’Agostino a Osimo ha fatto infuriare i residenti del centro storico. "Altra, ennesima beffa per noi residenti del centro. Sembra uno scherzo, dopo i tutti i disagi degli ultimi mesi, ma è pura realtà: fino a metà gennaio (cosa poi tutta da vedere) non sarà più possibile parcheggiare su tutta la piazza di Sant’Agostino. Così verranno meno quella trentina di posti che, soprattutto noi residenti, ci contendevano tutti i santi giorni – dice uno di loro -. Questa cosa capita peraltro nel periodo peggiore dell’anno dal punto di vista meteo e da quello del traffico visto il Natale alle porte. Eppure noi residenti paghiamo uno o due permessi auto che per molti nuclei familiari significano 150 euro all’anno ma che poi tra parchimetro e ’multine’ diventano facilmente il doppio. Paghiamo per cosa? Per farci il fegato a pezzi e tornare a casa esausti ed esasperati dopo continui ed inutili giri intorno alle mura?".

La chiusura della piazza è per permettere l’inizio del primo stralcio di cantiere per il restyling post sisma dell’istituto Campana per l’istruzione permanente.