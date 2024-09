Piazza Stamira caos: "Gli accampamenti?. Li conosciamo bene. Ma non sono violenti"

Gruppo di accampati tra piazza Stamira e piazza Pertini, si tratta di soggetti noti alle forze dell’ordine. Problemi di decoro, ma non di ordine pubblico: "Conosciamo bene la situazione che c’è in quella zona, proprio davanti al passaggio pedonale che collega piazza Stamira al maxiparcheggio di piazza Pertini, e conosciamo anche quei soggetti. È vero, ci sono dei problemi di decoro, ma quelle persone non hanno mai provocato problemi seri nei confronti delle persone, non ci risultano atti violenti. Tra l’altro la maggior parte di quelle persone sono anconetane, in passato residenti o domiciliate e dunque non è facile emettere provvedimenti di allontanamento nei loro confronti". Così il comandante della polizia locale, Marco Caglioti, a cui non è mai sfuggita di mira la situazione in quella zona centrale della città. Un punto di ritrovo per soggetti in alcuni casi senza fissa dimora, con problemi legati all’abuso di alcol e che durante le giornate stazionano lì per lungo tempo. La loro base sono il gradino che fa da perimetro a piazza Stamira e consumando lì anche il cibo del pasto del pranzo ottenuto alla mensa del povero, in effetti l’area a volte risulta sporca e piena di rifiuti. È stato così per tutta l’estate, ma forse le cose potrebbero cambiare con l’arrivo del freddo. Su quella piazza il Comune ha avviato delle idee tra cui il recupero dell’intero spazio, partendo dal restauro del vecchio chiosco bar, chiuso da anni e in forte abbandono. Senza dimenticare la scelta di organizzare lì una delle attrazioni del Natale scorso, quella dedicata ai bambini. Piazza Stamira è anche finita dentro il piano triennale delle opere pubbliche, dove si prevede un recupero generale. Progetto e lavori però non sono previsti nel 2024 e nel 2025, prima sono state fissate altre priorità. Nel pacchetto dovrebbe entrare assieme a piazza Pertini.