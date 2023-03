Piazza Stamira, fontana senz’acqua e senza gloria

Vorrei segnalare le pessime condizioni in cui versa la fontana in piazza Stamira.

Oltre al fatto che di acqua non c’è nemmeno l’ombra, va sottolineato che è sporca oltre ogni dire, segno che di interventi di pulizia non se ne fanno da tempo.

Non sarà una fontana dell’importanza di quella delle Tredici Cannelle, o della Fontana dei Cavalli in piazza Roma, ma parliamo comunque di un bene pubblico che ha una sua storia e che andrebbe tutelato. Se non altro perché si trova in punto di grande passaggio di persone, anconetane e non, visto che unisce piazza Pertini, con il suo parcheggio, e corso Garibaldi, attraverso corso Stamira.

E’ troppo chiedere, in attesa dell’acqua, una ripulita che la porti a uno stato almeno decente?

Lettera firmata