Piazza Ugo Bassi, postazione fissa di polizia locale

Una stanza dedicata alla polizia locale come punto di controllo e di vicinanza alla popolazione al posto di un’edicola. È stato inaugurato ieri mattina in pompa magna il posto di polizia di piazza Ugo Bassi che servirà anche come strumento di deterrenza, ma soprattutto fungerà da punto di conoscenza per i residenti e chi si trova anche di passaggio al Piano per segnalare qualcosa o chiedere aiuto: "Sarà a disposizione di tutti e soprattutto sarà un servizio dinamico, non un semplice punto informazioni, ma un presidio di sicurezza e di sostegno alla comunità cittadina – spiega il comandante della polizia locale, Marco Caglioti – Sotto il profilo tecnico l’aspetto importante è che il presidio non sarà coperto con orari fissi e standard e soprattutto non solo attivo al mattino, ma nell’arco di tutta la giornata e con particolare attenzione alle ore serali, il dopocena fino a tardi, ossia i momenti più delicati. Non ci sarà una presenza fissa h24, ma ripeto, sarà una copertura dinamica, quando la pattuglia di riferimento in quella zona sarà in turno una persona sarà fissa dentro il presidio di piazza Ugo Bassi, ma pronta a staccarsi qualora necessario".

Il cantiere doveva essere riconsegnato a luglio, ma poi i lavori – costati complessivamente 35.500 euro – sono andati un po’ lunghi; l’importante è che ieri ci sia stato il taglio del nastro effettuato dal sindaco durante il sopralluogo al Piano. Caglioti si è detto anche soddisfatto dell’incontro con i rappresentanti dei lavoratori per le varie problematiche aperte, tra cui i turni di notte che da cadenza settimanale passano a bisettimanale.