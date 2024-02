"Picasso mi primera Vez", il docufilm sul pittore con un’anima anconetana

C’è molto di Ancona nella docufiction ‘Picasso mi primera Vez’, opera dedicata all’infanzia del grande pittore spagnolo. Non a livello visivo, ma dal punto di vista tecnico, a conferma delle eccellenze presenti in città per quel che riguarda la realizzazione di film e audiovisivi.

L’intera post produzione, di livello internazionale, è stata ‘firmata’ da una ventina di ragazzi, tutti anconetani, di età compresa tra i 27 e i 40 anni. Al loro fianco ci sono stati dei ‘veterani’, come il produttore Paolo Maria Spina, abituato a muoversi in ogni parte del mondo per realizzare i suoi progetti, il produttore discografico Leopoldo Rossano, e il maestro Francesco Chirivì, per quel che riguarda la registrazione della colonna sonora. Gli orchestrali che hanno partecipato sono tutti marchigiani.

Il lavoro fatto ad Ancona ha soddisfatto in pieno i broadcaster televisivi statali, Arte Francia / Arte Germania e RTVE Spagna. Il progetto, tra l’altro, ha ottenuto il Fondo del Ministero per le coproduzioni minoritarie, vedendosi così riconosciuta la qualità del lavoro fatto, di livello europeo. Non capita spesso che un’iniziativa anconetana cinematografica riceva il Fondo dal Mibac. Adesso ‘Picasso mi primera Vez’ inizierà il tour dei maggiori festival. La post produzione ha riguardato tra le altre cose la color correction, il sound design, il mix finale, gli effetti speciali in CGI, parte delle grafiche, la composizione della colonna sonora originaria e l’esecuzione e la registrazione della parte di colonna sonora di repertorio.