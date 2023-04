Picchia a sangue la compagna Poi la furia anche contro gli agenti

Picchia la compagna, poi si scaglia contro gli agenti. Giornata concitata, quella di martedì, in via Marconi. È da qui, nel cuore del rione degli Archi, che è partita la telefonata alla sala operativa del 112 Nue (il Numero unico di emergenza). Alla centrale, venivano riferite forti grida di aiuto di una donna da un palazzo di via Marconi. Peccato che la chiamata, da cui effettivamente si sentivano le urla, si sia bruscamente interrotta. Sul posto, in pochi minuti, le volanti della Questura di via Marini. Individuato lo stabile da cui provenivano le richieste di aiuto, gli agenti facevano irruzione nella palazzina. I poliziotti non devono aver fatto troppa fatica a trovare la porta giusta, perché era da un appartamento in particolare che si sentiva della musica ad altissimo volume e in sottofondo le urla di una ragazza e un forte vociare. Gli operatori della polizia non hanno fatto neppure in tempo a bussare alla porta, che ad aprirla ci ha pensato, dall’interno, un uomo visibilmente agitato. Dietro di lui, stanze a soqquadro e un caos tutt’intorno. Stando a quanto trapela, l’uomo, poi identificato in un peruviano di 31anni (con precedenti per droga, reati contro il patrimonio e la persona) tentava di ostacolare in ogni modo la vista dei poliziotti, dimenandosi, insultandoli e minacciandoli di andarsene. Insospettiti dal comportamento del ragazzo, gli agenti – non senza fatica – sono riusciti comunque ad entrare nell’abitazione provando a contenere il peruviano. Qui, ecco la ragazza che chiedeva aiuto, un’italiana di 30 anni che convivrebbe col 31enne proprio in via Marconi. La giovane, che a causa della lite presentava graffi sui lati del collo e persino sulla guancia sinistra, avrebbe riferito che il diverbio era scaturito per motivi che neanche ricordava. Diverbi che, secondo indiscrezioni, accadevano perché il peruviano alzerebbe troppo spesso il gomito. Nonostante ciò lei ha rifiutato di ricorrere alle cure dei sanitari limitandosi a far allontanare l’uomo fino all’indomani mattina (cioè ieri), quando avrebbe lasciato casa. Intanto, però, il 31enne era una furia: mentre lei parlava con gli agenti, il 31enne si scagliava contro di loro, ancora più infervorato: sono volate parole grosse e pare che volesse perfino farli cadere a terra. Di qui, la decisione di caricarlo sulla pantera e di portarlo in Questura. Manette ai polsi, il peruviano è stato arrestato per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La scenata, tra calci e pugni, gli è costata pure una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

Nicolò Moricci