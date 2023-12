Picchia e maltratta la ex moglie. Ammonito un altro marito violento. La stalkerizzava anche sui social

Lei chiede la separazione dopo i maltrattamenti di lui. Che però non accetta la decisione della moglie e diventa ancora più aggressivo. Ammonito un albanese di 50 anni. Quello di due giorni fa è solo l’ultimo di una lunga lista di ammonimenti da parte della polizia. Il questore dorico, Cesare Capocasa, ha firmato l’ennesimo provvedimento dopo che una donna di 40 anni si è rivolta agli agenti del 113.

Il matrimonio, per lei, era diventato un incubo e il compagno la persona da cui fuggire. Maltrattamenti e violenze domestiche continuavano da anni nella casa di Ancona. Condotte prolungate e reiterate nel tempo, episodi di violenza fisica e psicologica che la straniera – vessata da atteggiamenti denigratori – ha denunciato alla polizia: "Ci stiamo separando, ma lui mi segue ovunque". L’albanese, dopo la decisione della moglie, avrebbe infatti amplificato i suoi atteggiamenti aggressivi e controllanti su di lei. La cercava ovunque, pedinandola e stalkerizzandola sui social. Provava a vedere dove si trovasse sia su Facebook che sulle altre piattaforme di messagistica, Whatsapp compreso. In un’occasione, l’aveva aspettata all’uscita di un negozio, per poi aggredirla verbalmente. Al soggetto, è stato ora intimato di interrompere ogni condotta lesiva nei confronti dell’ex. Una misura, questa, azionabile da chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti e che costituisce un efficace deterrente a contrasto della violenza domestica, per evitare che degeneri in condotte estreme, sia di tipo fisico sia di tipo psicologico, a volte con esiti drammatici. Nicolò Moricci