Pesaro, picchia e rapina il datore di lavoro: fermato

Picchia e rapina datore di lavoro: fermato

Pesaro, 5 gennaio 2022 – E’ successo ieri pomeriggio alle 15,30 in strada a Montelabbate ed è finita ieri sera in una cella del carcere di Villa Fastiggi. Protagonista un elettricista di 31 anni, calabrese, residente in zona il quale chiedeva 1000 euro per il lavoro fatto ad un imprenditore edile di 81 anni, di Montelabbate. Il problema è che questi non era d’accordo sulla pretesa e intendeva pagare solo 400 euro. A quel punto, la reazione è stata violenta: pugni in faccia all’impresario, tanto da gettarlo a terra per poi rapinarlo del suo portafogli pensando che avesse molti soldi. Si sbagliava. Ne aveva pochi. Allora il giovane elettricista, per nulla preoccupato da quanto aveva fatto, si è diretto a casa dell’imprensario incrociandone l’anziana moglie mentre parlava in strada con una amica. Senza pensarci un attimo, il 31enne si è avventato sulle donne per strappare di mano ad entrambe le borse nella convinzione che potessero contenere dei soldi. Malgrado l’irruenza, non ce l’ha fatta anche per l’intervento di altre persone. Ma intanto qualcuno aveva chiamato i carabinieri di Montecchio per l’aggressione in cantiere e i militari stavano cercando l’elettricista. Sono riusciti a rintracciarlo nel giro di un’ora portandolo in caserma per la...