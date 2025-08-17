Picchia la madre dopo la lite in casa. Poi aggredisce gli agenti: arrestato

Picchia la madre dopo una lite scoppiata in casa, arriva la polizia e lo arresta. Notte violenta quella tra il 14 e il 15 agosto scorso in una abitazione lungo la via Flaminia, in zona stazione. Poco dopo l’1 sono arrivate alcune telefonate al 112 da parte di cittadini preoccupati per le urla che arrivavano da un appartamento abitato da madre e figlio. Quest’ultimo, un 26enne italiano ma di origine nigeriana, si stava accanendo contro la donna. Il giovane ha preso a botte la madre, dopo una crisi di nervi, scaturita dopo una accesa discussione per la quale non sono chiare le ragioni. Il 26enne, già noto per i suoi atteggiamenti violenti e con un amministratore di sostegno nominato dal tribunale, ha colpito la donna più volte provocandole diverse ferite e facendola cadere anche a terra. Una furia incontrollabile. Inutili i tentativi della madre di calmarlo. Le urla hanno svegliato il vicinato che ha chiamato il 112 per chiedere un intervento. La telefonata è stata girata al centralino della questura che ha mandato una pattuglia delle volanti sul posto. Quando i poliziotti sono arrivati nell’appartamento hanno avuto difficoltà a far ad entrare e a far calmare il giovane che in passato è stato anche in cura per problemi psicologici gravi. Il 26enne non voleva farli entrare, li ha insultato e poi ha aggredito anche gli agenti, non mostrando collaborazione, nemmeno quando i poliziotti volevano sincerarsi delle condizioni della donna che è stata trovata svenuta, pestata di notte dal figlio. Alla fine l’hanno dovuto bloccare con la forza e ammanettare. Durante l’intervento il giovane ha provato a colpire anche gli agenti con calci e pugni. Il 26enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per maltrattamenti aggravati in famiglia. È stato portato via dai poliziotti è trattenuto in carcere a Montacuto. Lunedì affronterà l’udienza di convalida davanti al gip Carlo Masini. È difeso dall’avvocato Paolo Zaccaria. La madre è stata soccorsa dal 118, chiamato dai poliziotti, e portata in ospedale a Torrette per le cure del caso. In passato il 26enne aveva già dato problemi ma sembrava fosse riuscito a superare i problemi di cui era affetto.