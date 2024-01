Picchia la madre e la sorella . Un anno e 8 mesi

Non sopportava le donne della sua famiglia alle quali avrebbe reso la vita un inferno. Per lui, un 27 enne anconetano, la madre non era buona a nulla, nemmeno a trovarsi lavoro. Le due sorelle le disprezzava umiliandole di continuo. Non avendo una occupazione le avrebbe usate come bancomat, chiedendo soldi di continuo e colpevolizzandole se non lo assecondavano. Dal 2015 al 2023 le tre donne avrebbero subito punizioni, anche con l’uso della forza fisica, e atteggiamenti violenti. In una occasione, che risale alla scorsa estate, avrebbe ancorato alle ruote dell’auto della madre uno stendino dei panni, utilizzando un poi lucchetto, per impedirle così di prendere la vettura. La donna è stata costretta a chiedere un passaggio per spostarsi. In altre occasioni avrebbe tirato un bicchiere addosso ad una delle sorelle, le avrebbe rotto gli occhiali, poi ci sarebbero state minacce di bruciare le loro cose in casa. Madre e figlie si sono poi rivolte alla polizia. A settembre scorso è scattato per il 27enne il divieto di avvicinamento ai familiari e l’allontanamento dalla casa. Chiesto il rinvio a giudizio ieri l’imputato, difeso dall’avvocato Roberto Marini, ha patteggiato ad un anno e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia contro una sorella e la madre, danneggiamento e porto abusivo di armi. Il giovane, che ha respinto le accuse, avrebbe utilizzato certi comportamenti sin dalla tenera età. Avrebbe picchiato madre e sorelle con calci e pugni, per soldi. procurando loro ecchimosi alle gambe e alle braccia.

ma. ver.