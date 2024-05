Picchiano una coppia: in cinque a processo

Qualche parola di troppo e forse anche l’alcol avevano innescato un pestaggio a cui avrebbe partecipato un’intera famiglia. Cinque persone contro due, una coppia falconarese a passeggio. Mancava un mese a Natale quando in piazza Mazzini è esplosa la brutale aggressione. Era il 26 novembre del 2021, di sera, e la città era già colorata a festa con addobbi e luci. Il primo ad essere stato aggredito è stato un 44enne anconetano, riempito di botte e preso a morsi anche da un cane appartenuto al gruppo, un pitbull. La fidanzata, una falconarese di 49 anni, nel tentativo di prendere le sue difese, è finita in mezzo al pestaggio anche lei. Solo l’arrivo dei carabinieri aveva salvato la coppia, mettendo in fuga gli aggressori, ma era finita in ospedale con una prognosi di 30 e 15 giomi.

I cinque responsabili sono stati rinviati a giudizio ieri dal giudice Alberto Pallucchini e il processo per loro si aprirà il 1 aprile del 2025. Devono rispondere tutti di lesioni personali pluriaggravate in concorso. Quattro imputati, difesi dall’avvocato Mauro Diamantini, sono padre e tre figli dello stesso nucleo familiare, originari di Palermo ma residenti in città e hanno tra i 57 e i 29 anni. La quinta persona, difesa dall’avvocato Alessio Giovannelli, è una donna, fidanzata all’epoca di uno dei tre figli dell’uomo finito a processo, una anconetana di 47 anni. Era la proprietaria del cane che avrebbe morso il 44enne. Stando alle accuse sarebbe stato il gruppo familiare a cercare lo scontro poi degenerato in un pestaggio. Erano volati calci, pugni, spintoni ed era stato usato perfino un casco per colpire la coppia. II 44enne aveva riportato lesioni multiple gravi e 30 giorni di prognosi per una frattura allo zigomo e la rottura di due denti con un indebolimento permanete dell’organo della masticazione. Dopo il pestaggio aveva fatto un post su Facebook per denunciare il fatto.

"Senza alcun motivo sono stato minacciato e picchiato da 5 persone e morso dal loro cane". La fidanzata aveva avuto una lacerazione del timpano con un trauma all’orecchio destro per una prognosi di quindici giorni. La coppia di fidanzati sarebbe stata circondata dai cinque, compresa la donna con il cane, che simultaneamente hanno poi sferrato i colpi in più parti del corpo. La discussione sarebbe nata perché la donna della coppia aggredita in passato avrebbe avuto una relazione con uno dei figli dell’uomo imputato e incrociandosi in strada ci sarebbero stati prima degli sguardi di troppo e poi qualche insulto. A identificare i presunti responsabili erano stati I carabinieri visionando anche le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale. Dopo qualche giorno erano arrivati a loro denunciandoli a piede libero e applicando anche il daspo urbano per un anno di lontananza dai locali e pubblici esercizi del centro urbano.

Marina Verdenelli