Picchiata 5 anni davanti al figlio La moglie minacciata anche di morte

di Marina Verdenelli

Pensava che l’arrivo di un figlio lo avesse calmato ma da quella nascita le cose per una donna poco più che 30enne non solo non sono migliorate ma sono anche peggiorate. Per cinque anni avrebbe subito botte e offese, anche sulla propria dignità personale, fino a quando non ha deciso di chiedere aiuto prima ad un avvocato e poi ai carabinieri che hanno accolto la sua denuncia a metà di luglio scorso. Vittima una rumena, mamma di un bambino di cinque anni che avrebbe assistito alle percosse quasi quotidiane subite dal genitore. Il marito, un 37enne operaio, è indagato per maltrattamenti aggravati in famiglia perché commessi alla presenza del minore) e lunedì è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio. Una misura cautelare emessa dal gip Carlo Masini davanti al quale ieri mattina ha affrontato l’interrogatorio, difeso dall’avvocato Gianni Baldoni. Stando alle accuse l’uomo avrebbe sfogato spesso la sua rabbia contro la moglie, a partire dal 2018. La coppia abitava in città. A spingerlo alla deriva il vizio di bere che lo portava a rientrare a casa sempre tardi e in pessime condizioni. Tra le mura domestiche scoppiavano liti familiari e lui, in preda all’abuso etilico, avrebbe alzato le mani sulla moglie, picchiandola e umiliandola con frasi come "sei una poco di buono, non vali nulla, donnaccia". L’operaio avrebbe anche minacciato di morte la donna quando provava a ribellarsi a quel clima di terrore e l’avrebbe minacciata anche di tradirla se non rigava dritta. Nemmeno la presenza del bambino, fin dai primi anni di vita, lo avrebbe fermato nel colpire la moglie che sarebbe stata percossa anche davanti a lui, cagionando nel piccolo uno choc dietro l’altro. La moglie non si è fatta mai refertare le percosse in ospedale. Il mese scorso l’uomo l’avrebbe fatta anche più grossa. Tornato a casa ubriaco fradicio avrebbe tentato un approccio sessuale nei confronti della zia. Davvero troppo per la moglie che prima si è sfogata con un legale, l’avvocato Federica Battistoni (che ora la tutela) che le ha poi consigliato di sporgere denuncia ai carabinieri. La donna è stata messa in una comunità protetta con il bambino e si è attivata per lei la procedura della legge sul codice rosso, che protegge ampiamente le vittime per questi tipi di reati. Avviata una indagine i militari hanno informato la procura ed è partita la misura cautelare per l’uomo. Nell’interrogatorio di ieri il rumeno ha negato le accuse alleggerendo la sua posizione. Se la moglie non fosse stata già in una struttura protetta forse sarebbe scattato l’arresto.