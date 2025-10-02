"Picchiata anche quando allattavo"

Geloso e prepotente avrebbe fatto vivere l’inferno alla propria compagna, per due anni, tornando a casa ubriaco, picchiandola anche quando allattava il loro bambino e minacciandola di morte così: "Ti riempio la bocca di sangue, aspetto che chiudi e te la faccio pagare, pagherai per tutte le donne che ho avuto, ti metto la faccia sulla griglia". Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate è finito a processo davanti al collegio penale un 43enne romeno, residente a Jesi, infermiere. E’ difeso dall’avvocato Marco Polita. La ex compagna, una 36enne romena, lo ha denunciato due volte nel 2023 dopo diversi episodi subiti negli anni della convivenza iniziata a fine 2019. I problemi, stando alla testimonianza della vittima fatta ieri in tribunale sarebbero iniziati quando la donna nel 2022 ed è andata a lavorare in un ristornate. "Era geloso di un mio collega maschio – ha detto la 36enne – pensava sempre che lo tradissi. Una sera in auto ho bucato una ruota e lui mi ha detto vattene o ti ammazzo, sono rimasta a piedi. Non si poteva mai scherzare, nemmeno in una chat di famiglia. Una volta si è offeso, la sera è tornato a casa e mi ha tirato gli ortaggi in faccia, poi mi ha preso a pugni in testa, io stavo allattando".

L’uomo l’avrebbe ferita con un fermaglio per capelli, con le forbici e con un coltello. Dopo le denunce è andata in una casa protetta, una volta lo ha perdonato poi lui ha ricominciato. Stando all’imputato, anche lui ieri ha testimoniato, i fatti non sarebbero veri. "Dice queste cose per vendetta – ha detto il 43enne – perché io una sera sono andato al night. A casa mi arrabbiavo perché lei ha un passato da escort e spesso mi diceva che voleva riprendere quella vita per guadagnare di più ma io non volevo".