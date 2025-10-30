Picchiata anche quando era incinta: "Mi lasciava senza cibo per punizione"

Picchiata, lasciata senza cibo per punizione e minacciata di morte quando provava a ribellarsi a quel regime di vita dove il padrone era il marito e lei doveva solo ubbidire. "Ti pugnalerò e ti ammazzerò tanto non se ne accorgerà nessuno". Così una donna di 30 anni avrebbe patito le pene dell’inferno, a Senigallia, per tre anni, dal 2018 al 2023, dall’uomo che aveva sposato in Italia, un 50enne di origine nigeriana. I problemi, stando alle accuse, sono iniziati quando la vittima era incinta del primo figlio. Almeno tre gli episodi in cui il marito l’avrebbe afferrata alla gola nel tentativo di strangolarla. Nell’ultimo atto di violenza, avvenuto ad aprile del 2023, la 30enne è riuscita a fuggire e a chiudersi in camera per chiamare i carabinieri. Ha denunciato il 50enne ed è stata messa in una struttura protetta con i figli. Il marito è finito a processo davanti al collegio penale del tribunale dorico, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, per maltrattamenti aggravati in famiglia. E’ difeso dall’avvocato Mauro Diamantini.

Ieri mattina è stata sentita la donna in aula, ormai ex moglie perché è in corso il divorzio, parte civile con l’avvocato Gabriella Semeraro. Con l’aiuto di una interprete ha raccontato i soprusi subiti. "Mi diceva che non valevo niente – ha detto in aula la vittima – e che se lo denunciavo lui sarebbe finito in galera e a me avrebbero tolto i figli. Ho avuto paura di morire, mi ha minacciata anche con un coltello". Quando la 30enne era incinta il marito avrebbe preteso rapporti sessuali e quando lei non lo accontentava l’avrebbe messa in punizione "senza mangiare e senza soldi, non potevo nemmeno parlare" ha spiegato la 30enne "mi isolava in casa". Non le avrebbe permesso nemmeno di imparare l’italiano. Anche sotto il lockdown avrebbe provato a strangolarla perché aveva acceso la luce in bagno e lui non voleva. In un’altra occasione le avrebbe messo le mani al collo impedendole di fare la doccia perché il bagno serviva a lui. L’imputato nega tutto e verrà sentito nell’udienza del 4 febbraio.