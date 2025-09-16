Picchiata dal marito anche davanti alla figlia di 10 anni: l’uomo a giudizio

Quattro anni passati a prendere le botte e gli insulti del marito. "Vai a lavorare, pagati l’affitto, qui comando io, devi stare zitta". Queste le frasi che una donna di 49 anni, di origine cubana, si sarebbe sentita dire dal coniuge, un uomo violento e iroso stando alla denuncia che la vittima ha poi sporto alla polizia a gennaio del 2025. Dal 2021, quando la coppia ha iniziato una convivenza fissa ad Ancona, fino a otto mesi fa, la cubana avrebbe subito diverse aggressioni anche alla presenza della loro figlioletta di 10 anni, terrorizzata dal padre al punto di arrivare a dire alla madre: "Se ti picchia di nuovo lo uccido con un coltello". Proprio il timore che la bambina potesse fare qualcosa di grave e potesse finire in mezzo alla storia d’amore ormai naufragata su più punti, la 49enne si è rivolta alla squadra mobile facendo finire a processo l’uomo, un 60enne suo connazionale. Il cubano è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti aggravati perché commessi anche davanti alla figlia minorenne. L’imputato è difeso dall’avvocato Elena Martini, respinge ogni accusa e affronterà il dibattimento per dimostrare che non ci sono stati mai maltrattamenti. La moglie è parte civile con l’avvocato Federica Battistoni. Stando alla querela presentata dalla vittima la coppia è sposata da sette anni, si è unita in matrimonio a Cuba. Nel 2021 hanno iniziato una convivenza fissa perché la moglie, insieme alla loro figlia minorenne, lo ha raggiunto stabilmente ad Ancona dove il cubano aveva trovato lavoro come operaio nei cantieri navali. I problemi sarebbero iniziati subito, soprattutto per questioni economiche. L’uomo non avrebbe voluto pagare l’affitto di casa, di 600 euro, e avrebbe iniziato a maltrattare la moglie prima con offese poi, a partire da novembre del 2022, anche picchiandola con pugni e manate. Quando la donna è tornata a Cuba per un periodo, perché aveva la madre malata, l’uomo l’avrebbe accusata di tradimento insultandola come una poco di buono. A dicembre del 2022 è arrivato il primo sfratto di casa e la coppia con la bambina si è appoggiata da amici, Anche a casa di questi lei sarebbe stata picchiata, una volta in terrazzo, un’altra nel letto dove c’era anche la figlia. "Denunciami tanto comando io", gli avrebbe detto il marito. Liti furibonde sarebbero scoppiate perché non aiutava la figlia a fare i compiti. La 49enne si è fatta delle foto, poi mostrate alla polizia, con i lividi per le percosse che avrebbe subito dal marito. Quando in casa hanno avuto i ladri il 60enne ha accusato la moglie di aver simulato il furto per far sparire mille euro.

Marina Verdenelli