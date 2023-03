Picchiata incinta dal marito: salvata dalla figlia

Picchiata dal marito, anche quando era incinta, e salvata dalla figlia che uscendo di casa era andata a bussare alla porta dei vicini per chiedere aiuto. "Fate qualcosa vi prego" avrebbe implorato la ragazzina, ancora minorenne. Un gesto che ha fatto attivare i soccorsi sanitari portando poi la donna a denunciare l’uomo che aveva sposato, un 40enne di origine filippine. L’uomo adesso è finito a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ieri il tribunale lo ha condannato a due anni, pena sospesa. La coppia viveva nel capoluogo dorico. La vigilia del Natale del 2017 lui, che sarebbe stato solito ubriacarsi, sarebbe tornato a casa innescando l’ennesimo litigio con la donna, sua coetanea e connazionale. Stando alle accuse l’avrebbe presa a schiaffi e a pugni, spinto anche da gelosie ossessive che lo avevano portato a credere che la moglie lo tradisse, fino a fratturarle le ossa nasali. In casa c’era anche la figlia della coppia che spaventata delle botte che la mamma stava prendendo era scesa dai vicini chiedendo loro di intervenire. La donna era stata portata in ospedale da una ambulanza e i medici, dopo le cure del caso, le avevano dato 15 giorni di prognosi. Confidandosi con un poliziotto, allertato dall’ospedale, la filippina aveva deciso di denunciare il marito perché non voleva più rivedersi in quello stato. Alla polizia aveva raccontato che era dal 2013 che lui avrebbe alzato le mani su di lei, maltrattandola e umiliandola con forti critiche anche sulla sua capacità di condurre la vita familiare. Era arrivato anche a dubitare che i figli fossero i suoi. Accuse tutte rigettate dall’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Nucera. La filippina si è costituita parte civile con l’avvocato Roberta Montenovo e il giudice Carlo Cimini ieri ha condannato il marito anche a pagare una provvisionale di 8mila euro, rimandato il risarcimento da definire in sede civile.

ma. ver.