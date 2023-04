Picchiata con una stampella ad Ancona perché indossava un paio di leggings

Ancona, 6 aprile 2023 – Sarebbe nato tutto perché lei indossava un paio di leggings. Non avrebbe dovuto osare tanto, così il compagno l’ha picchiata, geloso di quei pantaloni troppo attillati. Per colpirla aveva usato anche una stampella, che serviva alla donna per camminare.

A meno di un mese dall’arresto, fatto dalla polizia il 14 marzo scorso, l’uomo violento è stato condannato ieri a due anni e 10 mesi dal giudice Pietro Merletti che ha riconosciuto i reati di maltrattamenti in famiglia e percosse. Le accuse che avevano portato all’arresto dell’uomo, un 43enne di La Spezia, inizialmente erano di maltrattamenti e lesioni ma quest’ultima è stata derubricata in percosse anche se la vittima, 40 anni, era finita in ospedale con una prognosi di 25 giorni.

Il giudice ha condannato il ligure anche a 20mila euro di risarcimento alla compagna. L’avvocato dell’imputato aveva chiesto i termini a difesa così l’udienza è slittata a ieri dove ha chiesto di procedere con il giudizio abbreviato. Il 43enne ha un altro processo pendente, in Lombardia, dove la vittima è sempre la sua compagna.

La coppia infatti si era allontanata ma poi aveva ripreso a vivere insieme, ad Ancona. Il giorno dell’aggressione avvenuta nel capoluogo dorico lei era finita in ospedale con un occhio tumefatto e lividi in gran parte del corpo.

Il suo uomo l’aveva picchiata. Il movente sarebbe stata la gelosia ossessiva che lo avevano portato ad installare anche delle telecamere in casa per controllare la compagna, quando lui non c’era.

Dopo quella aggressione la 40enne si è costituita parte civile, con l’avvocato Alessia Bartolini, e ieri era in tribunale durante il processo. Il suo compagno era collegato via video, dal carcere, difeso in aula dall’avvocato Andrea Nocchi. L’aggressione era avvenuta di mattina, nel quartiere delle Grazie.

Lì la coppia, genitori anche di due bambini (i figli erano a scuola), si era trasferita da qualche anno, per motivi lavorativi. La donna aveva chiamato più volte il 112 senza però parlare ma lasciando la chiamata aperta. Tramite un sistema di geolocalizzazione era stato individuata l’abitazione e la polizia l’aveva tratta in salvo. Il compagno l’avrebbe minacciata di morte anche davanti ai poliziotti. Per l’imputato, che ha respinto le accuse, era lei la gelosa.