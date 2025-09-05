Picchiato fuori dalla disco: caccia alla banda

Picchiato e derubato del portafoglio fuori dalla discoteca dove era andato a passare una serata. Un gruppetto di almeno 7-8 persone che le indagini della polizia non erano riusciti ad individuare perché dalle telecamere posizionate all’esterno del locale la visione ottenuta non era ottimale. La vittima, un 28enne fabrianese, si era accorta del furto del portafoglio solo la mattina dopo, a casa. Dal suo conto corrente erano andati giù diversi pagamenti che qualcuno stava facendo con la sua postepay. Denunciando il fatto al Commissariato di polizia gli agenti erano risaliti a due giovani già noti alle forze dell’ordine. Almeno gli autori di quelle spese erano stati individuati. Sono un 26enne italiano e un 23enne di origine marocchina, entrambi residenti a Perugia. Con la carta del fabrianese erano andati a bere al bar della stazione. Entrambi sono finiti a processo per ricettazione, davanti alla giudice Tiziana Fancello.

Ieri è stata sentita in aula la vittima che ha ripercorso il giorno dell’aggressione, avvenuta il 13 gennaio del 2024, fuori dalla discoteca Bohemia, a Fabriano. "Quella sera ero stato in discoteca – ha detto il 28enne – all’uscita ho avuto una colluttazione, mi hanno aggredito. Poi sono andato a casa. Mi sono accorto che non avevo più il portafoglio il giorno dopo. Ho preso il cellulare per controllare il mio conto corrente e ho visto che erano già state fatte delle transazioni. Al bar della stazione, in tutto 91 euro". Alcune erano da 35 euro, altre da 9 euro, altre da 19 euro. "Ho fatto denuncia – ha continuato la vittima – e ho bloccato subito la carta. Il documento di identità e la tessera sanitaria li ho poi trovati sui binari della stazione ferroviaria". Erano stati abbandonati lì. La polizia ha controllato le telecamere della zona e da quelle del bar ha visto chi aveva utilizzato la postepay del 28enne nei precisi istanti in cui risultavano le transazioni. Ieri è stato sentito anche un poliziotto che ha fatto le indagini. "Uno dei due già lo conoscevamo – ha detto l’agente – era accompagnato da altri tre ragazzi e da una ragazza. Poi siamo risaliti anche all’altro, in tutto hanno fatto quattro transazioni". Se i due fossero anche coinvolti nell’aggressione che è avvenuta fuori dalla discoteca non è stato possibile accertarlo perché le telecamere del locale non hanno ripreso bene chi fosse presente. Prossima udienza il 13 novembre per sentire altri testimoni dell’accusa.

Marina Verdenelli