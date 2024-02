Piccioni contro le vetrate. Ecco le sagome sull’ascensore

Volatili a rischio impatto sulle vetrate dell’ascensore del Passetto: dall’altro giorno applicate le sagome per evitare incidenti. Si tratta degli adesivi che ritraggono proprio gli uccelli, un piccolo accorgimento in grado tuttavia di ottenere un risultato immediato, ossia evitare che piccioni, gabbiani e altri esemplari possano correre il rischio di andare a sbattere contro le vetrate di protezione del belvedere del Passetto, in cima all’ascensore. Qualcosa di molto simile a quanto fatto da anni lungo la rete (auto)stradale per evitare gli impatti, pericolosi per i volatili e anche per l’incolumità degli automobilisti. In questo caso la protezione riguarda meramente i pennuti. Non c’è stato bisogno di sostituire le pareti trasparenti, montate ormai da anni, quanto di applicare gli adesivi con le sagome. Ad Ancona oltre ai piccioni crescono i gabbiani. Nelle prossime settimane si valuterà l’efficacia dell’applicazione degli adesivi.