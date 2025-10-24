Piccioni, la giunta giura: "Pronto un piano"

Il centro storico è ostaggio dei piccioni e della carenza di parcheggi, due problemi cui sta mettendo mano il Comune su sollecitazione dei residenti.

"Inutile girarci intorno: le politiche contro la proliferazione dei piccioni utilizzate nell’ultimo decennio dall’amministrazione Pugnaloni-Glorio non hanno avuto alcun risultato – dice la capogruppo di FdI Michela Staffolani –. I cittadini si trovano a combattere con il guano. Mi permetto di segnalare il nuovo metodo messo in campo sul territorio di Castelferretti. Dove gabbie e mangime antifecondativo hanno fallito, questo porterebbe essere un tentativo da fare".

L’assessore Tommaso Spilli replica: "Per il controllo dei piccioni mi sono mosso da subito dopo l’insediamento della giunta, insieme all’assessore per il Centro Celentano. Abbiamo confermato il mantenimento delle gabbie-trappola e ripreso la somministrazione del mangime anticoncezionale, che viene distribuito tramite macchinari automatici, il cui servizio era stato interrotto durante il commissariamento del Comune. A Jesi stanno portando avanti un progetto molto interessante a cui vogliamo accodarci. Hanno preso spunto da varie città tedesche ed hanno portato il progetto nei vari enti per il rilascio di autorizzazioni. Possiamo inserirci con un iter burocratico ridotto e procedere con le misure di contenimento dei piccioni. Abbiamo anche contattato un’azienda specializzata che utilizza rapaci. Il 25 luglio abbiamo individuato, assieme ai falconieri, i posti più critici dove i piccioni stanziano, e i palazzi più alti dove si potranno condurre con ottima visibilità i loro rapaci. A breve faremo una prima prova e a inizio 2026 partiranno gli interventi".

Ieri sera è tornato il cinema al teatrino del Campana, in centro, con un buon riscontro di pubblico. "Proponiamo alla giunta Glorio di stipulare e stimolare convenzioni con bar, ristoranti ed esercizi commerciali, per offrire sconti agli spettatori che prima o dopo lo spettacolo scelgano di fermarsi per cena, aperitivo a altro ancora – ipotizza il gruppo consiliare Progetto civico Osimo 2030 –. Resta però da risolvere il mistero del cantiere per i lavori di ristrutturazione di palazzo Campana, che ha comportato il venir meno di gran parte dei parcheggi di piazza Dante. Sappiamo che è stata concessa una proroga all’impresa appaltatrice fino a fine 2025: i mesi passano eppure non si vedono passi avanti".

Silvia Santini