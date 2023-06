Piccioni, tonnellate di guano Migliaia di euro per pulire

Tonnellate di guano dei piccioni invadono le strutture di competenza istituzionale, il Comune di Ancona costretto a sborsare migliaia di euro per eliminare il problema. Dal cimitero di Tavernelle all’area ancora da ricostruire della Mole Vanvitelliana, pezzi importanti del patrimonio dell’amministrazione comunale dorica sono invasi dagli escrementi dei piccioni. Accumuli incredibili che solo a parlarne lascia a bocca aperta. Il problema è emerso alla luce degli interventi programmati di recupero di due strutture molto importanti, in particolare di una parte dall’elevato valore storico monumentale della città, ossia la cripta della chiesetta antica del cimitero di Tavernelle. Rimasta in stato di semi-abbandono per anni, la cripta è diventata nel tempo luogo ideale di protezione per una nutrita comunità di pennuti. Il passare del tempo ha prodotto una situazione di fortissimo degrado e abbandono. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale ha disposto un intervento di pulizia, disinfezione, disinfestazione e soprattutto di rimozione di un quantitativo incredibile di guano appunto prodotto dai piccioni. Da quanto è stato possibile accertare, il personale della ditta incaricata in un primo momento aveva messo in conto di dover rimuovere circa 2 tonnellate di escrementi di uccelli, poi durante l’intervento è emerso che l’ammontare del rifiuto speciale era salito ben sopra le 3 tonnellate. Qualcosa di veramente fuori dall’ordinario che ha richiesto, come già accennato, l’intervento di una ditta specializzata, intervento che ovviamente è andato a finire sul bilancio comunale per quasi 6mila euro. Cimitero che avrebbe bisogno di una grande opera di recupero generale, ma è chiaro che i fondi comunali non sono infiniti. Qualcosa del genere è accaduto, sempre di recente, al Lazzaretto, la Mole di Vanvitelli che da qualche anno è in corso di recupero. Soprattutto negli ultimi dieci anni l’opera in tal senso è stata molto importante, ma c’è ancora una parte che attende di essere sistemata. Un tratto del grande edificio pentagonale, una delle attrazioni monumentali del capoluogo, su cui sono in corso le pratiche progettuali e si dovrebbe presto procedere ai lavori. Il problema che è stato riscontrato è identico, tonnellate di guano che si sono accumulate in un’area lasciata in abbandono. Stesso discorso anche per quanto concerne l’intervento, affidato a una ditta jesina che già si occupa di altri interventi per conto dell’amministrazione comunale, tra cui le disinfestazioni per le zanzare e le derattizzazioni. Costo dell’intervento quasi 10mila euro.