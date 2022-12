Picco di influenza: in tilt il pronto soccorso

Influenza, pronto soccorsi e studi medici in tilt e in farmacia scarseggiano farmaci. Il picco dei malanni è arrivato, anche se già dai giorni precedenti alle festività natalizie, erano molte le famiglie costrette a letto dall’influenza. Complici le feste, il contagio è esploso e al pronto soccorso si è costretti a lunghe attese, così come dai medici di base. Attese che si prolungano anche in farmacia dove non è spesso semplice trovare farmaci. Le difficoltà del pronto soccorso, come la mancanza di personale, sono note ormai da tempo e a tre giorni dalla fine dell’anno, il Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia accende i riflettori anche su un’altra problematica, la viabilità interna al nosocomio cittadino. "Dopo 14 mesi dalla segnalazione, abbiamo contattato il responsabile dell’ufficio Tecnico, ingegnere Claudio Tittarelli – spiega il Comitato - La perplessità riguardo alla viabilità, è posta riguardo l’utilità o meno dell’esecuzione dei lavori perché, essendo in programma la costruzione di un nuovo Pronto Soccorso all’interno dell’area ospedaliera con consistente traffico di mezzi pesanti per circa due anni, si dissesterebbe il manto stradale che chiediamo di risanare e quindi ci sarebbe uno sperpero di risorse. In Ospedale, in ogni caso, la questione principale è la salvaguardia del benessere dei pazienti che, in ambulanza e magari anche fratturati, devono percorrere le strade interne dell’Ospedale e lo debbono fare in tutta sicurezza – prosegue il Comitato - con la viabilità in questo stato possiamo invece ben immaginare i disagi e sussulti che le strade in questo stato procurano agli ammalati. Su questo punto abbiamo anche la condivisione dell’ingegnere Tittarelli. Noi pensiamo che alcuni lavori siano da fare subito anche perché si conosce bene e da tempo la situazione della viabilità interna ospedaliera".